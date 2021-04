CAMEROUN :: Coup dur pour le SDF dans la région du Sud. :: CAMEROON

L'un des piliers de cette formation politique Olivier Mfegue a annoncé le 10 Avril 2021 à Ebolowa qu'il claquait la porte du SDF pour le Mouvement Réformateur MR.

Olivier Mfegue dit qu'il ne partage plus la vision politique des Honorables Joshua Oshi et Jean Michel Nitcheu.

Face à la presse locale Olivier Mfegue n'est pas allé par quatre chemins pour démontrer que le bateau SDF est entrain de chavirer. S'appuyant sur les Édith Kah Walla, Abel Elimbi Lobe et Célestin Djamen il a expliqué en des termes simples que le SDF ne peut plus être la solution pour le Cameroun qui se veut Prosper et émergent. L'absence de propositions concrètes pour résoudre la crise anglophone, les balbutiements du NEC dans plusieurs situations qui minent la vie de la nation ajoutée à cela les soubresauts dans cette famille politique avec cette bataille inutile entre les Honorables Joshua Osho et Jean Michel Nitcheu. Pour toutes ces raisons Olivier Mfegue ne partage plus l'idéologie de ce parti politique « Aujourd’hui je me rends compte que le bateau SDF est un bateau qui prend déjà de l'eau. Nous avons pris conscience il y a un manque de dialogue, de la dictature c'est comme si le SDF est complice du désastre Camerounais" précise Olivier Mfegue.

Prôner la transition intergénérationnelle

Après plus de vingt-cinq ans de militantisme actif dans le SDF où il a bravé toutes les étapes Olivier Mfegue décide désormais d'œuvrer dans l'encadrement de la jeunesse. Pour lui le Cameroun tout entier et la région du Sud en particulier ont besoin de sang neuf et de nouvelles énergies raison pour laquelle il dépose ses valises aujourd'hui dans le Mouvement Réformateur MR. Son départ du SDF n'est ni une trahison ni un suicide politique. D'ailleurs Olivier Mfegue martèle qu'il n'est manipulé par personne.

Une action pour la continuité

Le Mouvement Réformateur MR est donc présenté comme un parti de la jeunesse. Un engagement fort et profond pour sauver la République et la démocratie au bénéfice de la paix dans notre pays. Il est question de réformé les camerounais en général et la jeunesse en particulier et non de les formater comme c'est le cas actuellement. Le Mouvement Réformateur MR a donc toutes les clés en main pour relever le Cameroun. Selon Olivier Mfegue " nous voulons et nous devons aider la jeunesse Camerounaise. Nous devons donner cette chance là à notre jeunesse. Le Mouvement Réformateur veut ainsi sortir la jeunesse d'un engrenage et d'un embrigadement dangereux ".

Autant le dire le SDF l'avenir du SDF s'annonce très compliqué dans la région du Sud. Le départ de Olivier Mfegue de cette chapelle politique va à coup sûr faire chuter sa côte de popularité dans cette partie du pays.