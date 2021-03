ÉTATS-UNIS :: TRISTE FIN POUR UNE CAMEROUNAISE VIVANT DANS LE MARYLAND AUX USA :: UNITED STATES

Madame ATCHOM, née Laura Danielle MVONDO vivait dans le Maryland aux États-Unis., D'après les témoignages parvenus à notre rédaction, elle a avalé son bulletin de naissance vendredi dernier suite à une énième dispute qu'elle aurait eue avec son époux le nommé ATCHOM Aimé Césaire en image ci-dessous avec la victime.

En effet des sources proches à la victime nous rapportent que depuis que les deux tourtereaux se sont mis ensemble, la sublime et ravissante Laura ne cessait de subir des violences de la part de son mari, mais se battait pour sauver son couple. La semaine dernière encore, selon ces mêmes sources, elle aurait fait les frais d'une énième bastonnade. Se sentant mal elle est partie à l'hôpital où on a détecté une hémorragie cérébrale. Malheureusement pour elle, elle n'a pas survécu malgré l'intervention rapide du staff médical, anesthésiée.

Laura était mère de 2 enfants. L'un âgé de 12 ans et l'autre un bébé de 4 mois.

Elle avait été présentée à Aimé Césaire entre 2014 et 2015. Elle travaillait alors à la Camtel où elle gagnait très bien sa vie. Aimé Césaire la convaincra de tout abandonner et de le retrouver aux États-Unis, ils se marieront en juillet 2016 et elle le retrouvera là-bas avec sa fille Kendra qu'elle a eu avec un autre bien avant de connaître Aimé Césaire.

Une fois aux États-Unis tout ira bien au début, puis au fil du temps, son époux deviendra de plus en plus autoritaire et violent, à croire aux sources sus citées.

L'on apprend qu'il la battait régulièrement et la police avait eu à faire plusieurs interventions chez eux, mais elle ne voulait pas l'ester en justice ou le quitter. Avec leur bébé il y a 4 mois, Laura espérait qu'enfin le bonheur régnerai dans son foyer, mais l'irréparable surviendra