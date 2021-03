CAMEROUN :: Bafoussam : La lumière se couche à l’Ouest :: CAMEROON

Les perturbations sur le réseau électrique entraînent des pertes énormes sur les commerces et les petites activités.

Depuis quelques mois, la ville de Bafoussam, chef-lieu de la région de l’Ouest, fait face à de fortes perturbations d’énergie électrique. « C’est devenu presqu’une tradition ici ; nous restons toujours vigilants ; car à chaque fois qu’on coupe l’électricité, il faut déconnecter et éteindre toutes les machines », témoigne un tenancier de cyber café. Il ne manque pas de décrier la baisse de ses recettes et la perte de la clientèle.

Des fois, si ce n’est la baisse de tension, c’est un délestage qui dure une journée, et là les activités tournent au ralenti au niveau des stations-services où le pompiste est obligé d’opter pour le système « D (débrouillardise) ». « L’autre jour, je suis allé moudre les condiments pour faire la cuisson. Dès qu’on a démarré la machine, il y a eu coupure ; j’étais obligée de rentrer écraser à la pierre », se plaint Marie Antoinette. Cette situation n’est pas sans conséquences sur les appareils électroniques et électroménagers.

Notre interlocutrice crie sa colère contre le concessionnaire du service public de l’électricité, Eneo, qu’elle accuse d’avoir endommagé son réfrigérateur avec les nombreuses coupures rarement annoncées à l’avance. Elle a désormais du mal à conserver ses aliments. Ces désagréments sont d’une plus grande ampleur dans les poissonneries qui n’ont pas de groupe électrogène. Elles ont du mal à conserver la marchandise et enregistrent des pertes énormes. Les salons de coiffure, les débits de boissons, les salles de jeux, etc., ne sont pas moins impactés.

Les acteurs de ces petits secteurs se plaignent de fonctionner au petit trot, et ne décolèrent pas contre les municipalités qui, elles, sont intransigeantes lorsqu’il s’agit de prélever les taxes et impôts. Pour sortir définitivement de l’obscurité, des chefs d’entreprises rêvent qu’un jour, un barrage hydroélectrique de 11 000 Mw de capacité soit enfin construit au Cameroun afin de faciliter l’implantation d’industries lourdes dans la région de l’Ouest.