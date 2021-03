L'ambassadeur du Cameroun en Belgique bientôt aux trousses des huissiers de justice ? :: BELGIUM

La chambre de conseil du tribunal de céans avait siégé le 21 janvier dernier au Palais de Justice sur le règlement de procédure qui opposait l'ambassadeur du Cameroun en Belgique représentée par Monsieur Evina Abe'e Daniel et plusieurs activistes Camerounais accusés par les autorités camerounaises d'avoir dégradé le 26 janvier 2019, la fenêtre de la porte d'entrée de l'ambassade du Cameroun située à l'Avenue Brugmann, 131/133 à 1190 Forest

A l'audience à huis clos du jeudi, 21 janvier 2021, la justice belge avait débouté et condamné l'ambassadeur du Cameroun himself en Belgique à payer 1440€ au titre "d'indemnité de procédure".

Depuis lors, le plénipotentiaire Camerounais en Belgique n'a pas respecté ses obligations pécuniaires telles décidées par le juge. C'est-à-dire payer dans les règles de l'art juridique les frais liés aux indemnités de procédure.

Malgré trois relances de la part du conseil de la partie accusée par l'ambassadeur, rien n'a été fait par l'autorité camerounaise pour répondre aux exigences de la chambre de conseil du tribunal de céans.

Indemnité de procédure. De quoi s’agit-il ?

Aussi bien le demandeur que le défendeur doivent faire appel à un avocat et payer les frais et honoraires de celui-ci, en droit positif belge tout comme dans plusieurs autres juridictions étrangères, on considère que celui qui perd le procès doit prendre en charge les frais et honoraires, non seulement de son propre avocat, mais aussi les frais et honoraires de l’avocat de celui qui gagne.

Plus exactement, le perdant doit rembourser au gagnant un montant destiné à couvrir en grande partie ce que le gagnant a dû payer à son propre avocat : c’est ce qu’on appelle l’indemnité de procédure, et le système dans son ensemble s’appelle la « répétibilité » des frais et honoraires d’avocat.

En Belgique, le montant de l’indemnité de procédure est un forfait fixé par arrêté royal. Ce montant varie suivant qu’il s’agit d’une affaire évaluable en argent ou non, et dans les affaires évaluables en argent, il varie en fonction du montant en litige ; une grille a été établie à cette fin.

Pour avoir une idée, l’indemnité de procédure minimale que le juge peut prononcer est de 75 € et l’indemnité maximale est de 30.000 € (10.000 € pour les affaires non évaluables en argent). Il faut savoir aussi que l’indemnité de procédure est due « par instance », ce qui veut dire qu’il y aura deux indemnités à payer quand le perdant va en appel.

Dans le cas d'espèce, l'ambassadeur du Cameroun, en la personne de Monsieur Evina Abe'e n'étant plus allé en appel afin d'éviter de payer deux indemnités, est tenu à payer dans un délais précis l'indemnité de procédure qui est de 1440 euros car, ayant succombé du fait que la justice belge ait tranché en faveur de la partie attaquée en justice par lui.

Selon Maître Alexis Deswaef, Vice-président de la FIDH (Fédération internationale pour les droits humains ) et conseil des activistes Camerounais, malgré trois demandes à payer ces frais d'indemnité de procédure, l'ambassadeur du Cameroun est resté muet.

Il ne reste plus que la voie d'un huissier de justice pour percevoir la sommes due.

Dès lors que l’huissier de justice aura reçu des compétences du législateur et que lui seul peut les exercer, son intervention sera donc engagée. A suivre

