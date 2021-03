Économie numérique: Le Cameroun signe un partenariat de 05 ans avec le géant des télécoms Huawei :: CAMEROON

Le Cameroun tient à ne pas rater le train du développement numérique mondial qui va à la vitesse de l'éclair.

C'est à cet effet, que l'État du Cameroun représenté par le Ministre d'État, Ministre de l'Enseignement supérieur(MINESUP), le Pr. Jacques Fame Ndongo, a signé un mémorandum d'entente, hier, jeudi 25 mars 2021, avec le leader mondial des télécoms, le géant chinois Huawei, représenté par Loise Tamalgo, Vice-Président en charge des Relations Publiques pour l’Afrique Sub-Saharienne Huawei Northern Africa Region.

Au cours de cette cérémonie, le ministre d'État, Ministre de l'Enseignement supérieur, Chancelier des Ordres Académiques, a saisi cette occasion pour exprimer tout le bien qu’il pense de la firme chinoise : « J’adresse donc en cette occasion solennelle, à l’entreprise HUAWEI, mes chaleureuses félicitations et mes vifs encouragements. L’action décisive et salutaire de cette entreprise, magnifie par ailleurs, l’excellence de la coopération o combien fructueuse entre la Chine et le Cameroun».

Le but de la signature du mémorandum d'entente entre le MINESUP et Huawei, est l'institutionnalisation des cours de la "HUAWEI ICT ACADEMY " dans les programmes académiques des grandes écoles et universités camerounaises partenaires de Huawei. En effet, depuis 2018, quatre grandes écoles et universités, sont impliqués dans le programme HUAWEI ICT ACADEMY: L'Ecole nationale supérieure polytechnique(ENPSP) de l'université de Yaoundé 1, l'Ecole nationale supérieure des Postes, des Télécommunications et des Technologies de l'Information et de la Communication (SUP'PTIC), l'université de Douala, et l'Institut Universitaire de la Côte (IUC). HUAWEI ICT ACADEMY est en effet un plan de développement stratégique des jeunes talents, des étudiants camerounais en TIC. C'est la réponse du leader mondial des télécoms, au plan de développement du Cameroun à l'aune de son émergence en 2035, et conformément à la politique du chef de l'État Paul Biya, dans le domaine de l'économie numérique.

Selon le Ministre d'État Jacques Fame Ndongo, le mémorandum d'entente signé hier à Yaoundé, est consécutif à la convention tripartite Ministère de l'Enseignement supérieur - Huawei Technologies Compagny Cameroon Limited - Ministère des Postes et Télécommunications. Le Pr Jacques Fame Ndongo a précisé que la signature de convention de cinq ans, ressortit à l'Accord de partenariat stratégique dans le domaine des TIC "établi entre le gouvernement du Cameroun et Huawei, sur très hautes instructions de Son Excellence Paul Biya, président de la République, Chef de l'État, le 03 septembre 2015 à Beijing (Chine, Ndlr). Et le Ministre d'État de rappeler les statiques élogieuses de Huawei Cameroon pour la formation des étudiants et enseignants camerounais : 65 enseignés formés, plus de 1000 étudiants formés, dont 83 étudiants certifiés Huawei ICT ACADEMY.

Bien plus, pour le représentant de l'État du Cameroun, Huawei va offrir 2000 formations aux étudiants des universités camerounaises partenaires. En adéquation avec le gouvernement, le Vice-Président en charge des Relations Publiques pour l’Afrique Sub-Saharienne Huawei Northern Africa Region a affirmé : " En tant que partenaire stratégique reconnu par le gouvernement camerounais dans le domaine des TIC et de l'économie numérique, Huawei continue d'approfondir sa coopération stratégique avec le gouvernement camerounais en termes de haut débit national, de fibre optique de base, de transformation numérique du gouvernement et de formation des jeunes. Huawei a adhéré au concept stratégique ". Signe de la matérialisation de l’accord parfait entre Huawei et le gouvernement de la république du Cameroun en matière de promotion et de développement des dans NTIC dans l’éducation des jeunes, fer de lance de la nation.