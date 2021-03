CAMEROUN :: AFFAIRE DU MEURTRE DU LYCÉE DE PK 21 : LA JEUNE ÉLÈVE AUTEURE DU COUP FATAL RESTE GARDÉE À LA POLICE :: CAMEROON

Jucaelle Wellisiane a déjà passé deux semaines dans les locaux de la police judiciaire de Bonanjo.

Retenue depuis le 12 mars à la suite de la mort de son camarade de classe, la jeune fille de 15 ans est privée de liberté depuis ce jour-là.

Elle avait lancé une paire de ciseaux à la suite d’une blague, ce qui a transpercé la poitrine de Franck Teusop, son camarade classe et ami du quartier. Ce dernier avait rendu l’âme quelques minutes plus tard dans un centre de santé.

Au début de cette semaine, elle a été présentée devant le procureur de la république, mais l’affaire est renvoyée à une date ultérieure. Selon ses proches, Wellisiane se remet peu à peu de ses émotions. Mais la peur et les pleurs animent son quotidien.

«Elle va beaucoup mieux par rapport aux premiers jours où elle pleurait et ne mangeait même pas. Sa maman dit qu’elle est bien gardée là-bas et protégée. Lundi, elle était au parquet et on l’a toujours renvoyée à la PJ», nous renseigne une amie de Wellisiane. Nous l’avons eue au téléphone ce 25 mars.

Franck Teusop Tesogo, a quant à lui été porté en terre natale à Foto à Dschang, le 20 mars dernier. Son corps avait été saisi par la police judiciaire et déposé à la morgue de l’hôpital de Logbaba à Douala, pour besoin d’enquête. Elle a procédé à la levée des scellés deux jours avant l’inhumation. Seulement on ignore pour l’instant le contenu du rapport du médecin légiste.

Rappel des faits

L’élève Frank Teusop de la classe de 4ème allemand, est mort le 12 mars 2021, après avoir reçu un coup de ciseaux au niveau du thorax. Wellisiane Judicaelle Tsague était loin d’imaginer qu’en lançant les ciseaux en direction de son camarade, cela pouvait le tuer. Malheureusement la paire de ciseaux a transpercé les deux vêtements, un pullover tricoté et la tenue de sport que portait Franck, pour se planter dans sa poitrine. Cela a entrainé un trou de 7 centimètres, comme l’a déclaré le médecin qui l’avait consulté. Le pire s’était donc produit, Franck est décédé.

Tout était parti d’une blague entre Franck et sa camarade de la 4ème espagnol et amie du quartier. La victime, a pris le cahier de Judicaelle pour l’embêter et s’est mis à jouer à l’extérieur de la salle de classe. Elle le lui a demandé en vain et est sortie le récupérer. Mais Franck n’a pas arrêté. N’en pouvant plus de cette blague, la jeune fille de 15 ans a commis l’irréparable en lançant les ciseaux avec lesquelles elle travaillait sur son ami. Et depuis ce fameux jour, elle est gardée à la police judiciaire de Bonanjo pour besoin d’enquête.