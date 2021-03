CAMEROUN :: Hôpital régional de Bertoua : Il sort son arme pour faire soigner un patient :: CAMEROON

Scène surréaliste dans l’enceinte de l’hôpital régional de Bertoua dimanche dernier. Un accompagnateur menace de son arme un médecin. Il est 18 h. Le week-end s’est déroulé avec son train-train quotidien à l’hôpital régional de Bertoua. La journée va s’achever et son lot de travail avec.

La semaine s’achève bien pour M. Manga, médecin en service à l’hôpital régional de la capitale régionale de l’Est. Rien ou presque ne prédit une fin de soirée mouvementée dans cette enceinte hospitalière. Alors rien du tout.

Vers 18 h, une voiture fait son entrée à l’hôpital. À son bord un homme de race blanche. Le nommé Park de nationalité coréenne visiblement dans un état bizarre. Mr Park est bien connu dans le secteur minier de l’Est Cameroun. Dans son véhicule, il est accompagné par un certain Idriss Confiance Mbé, inspecteur du trésor en service dans la région du centre.

Selon des sources concordantes, l’hôpital est alerté par ce cas bizarre. « Je suis arrivé avec M. Park dans un état critique à l’aide de son véhicule. Une fois à l’hôpital, c’est dans ce véhicule que ledit médecin décide de prendre en charge Mr Park dans une négligence incompréhensible. Malgré mes supplications multiples invitant le médecin à trouver un local décent pour ce patient » a indiqué Idriss Mbé Version que dément catégoriquement le médecin Manga qui jure sur son serment d’hypocrate que le patient était déjà décédé dans le véhicule.

« J’ai sorti mon arme mais je ne l’ai pas pointé sur le médecin. C’est alors qu’il a accédé à ma requête malheureusement, il était trop tard ».

Un témoin de la scène qui a requis l’anonymat déclare et je cite : « Il n’y a pas une grande différence entre sortir l’arme et la pointer sur un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions. Tout ceci concourt à des menaces ».

C’est une situation bien grave qui se déroule actuellement. On se croit dans un film au finish Nollywoodien incertain pour les uns et les autres.

Toujours est-il que l’inspecteur du trésor qui entretemps est entre les mains de la police judiciaire a pondu une lettre d’excuse au médecin et à tout le personnel soignant pour sa non maîtrise de la situation et pour l’émotion suscitée tel qu’écrit dans sa propre lettre.

Cependant, bien des questions demeurent :

Que fait un inspecteur du trésor en service à Mbangassina dans la région du centre à Bertoua en compagnie d’un coréen exploitant minier un dimanche soir ?

Pourquoi sortir une arme pour se faire entendre dans une formation hospitalière publique ?

Le fonctionnaire des impôts est-il un partenaire du coréen dans l’exploitation minière ?

Le malade est-il arrivé à l’hôpital vivant ?

Pourquoi attendre l’État critique du malade pour l’emmener à l’hôpital ?

Le médecin a-t-il fait son travail. Et rien que son travail ?

La lettre d’excuse peut-elle atténuer la faute commise ?

Les policiers et les magistrats en charge de cette affaire ont du pain sur la planche.

« Ils sont arrivés à l’hôpital bruyamment. Deux médecins de garde sont allés aux nouvelles. Mr Park était décédé avant son entrée à l’hôpital. On leur dit que leur père est mort après examen dans le véhicule. Et le fils du coréen supplie de sauver son père, retourne à la voiture et entreprend un massage cardiaque et dit qu’il n’est pas mort en criant. Le médecin revient même encore l’ausculter et c’est là que celui qui conduisait encore assis dans le véhicule sort en insultant le médecin, en sort un sac ou était son PA, le charge, l’arme et revient le pointer sur la tête du médecin. Ce dernier se retourne calmement et leur dit que vraiment le monsieur est décédé » a déclaré Huguette Nguele Meke, Directeur de l’hôpital Certaines voix nient la qualité d’inspecteur du trésor à notre accusé. Mais après investigations, il ressort qu’Idriss Confiance Mbé est bien fonctionnaire du trésor, promotion 2015 de l’Enam et directeur de la dépense au trésor à Yaoundé. Il a en sa possession un permis de port d’armes en bonne et due forme

Les yeux du personnel soignant et même des populations de la capitale régionale de l’Est restent braqués vers le palais de justice où ils espèrent une solution qui va redonner du punch à toute l’équipe médicale déjà aux prises traumatisantes de la COVID-19 qui fait des ravages au sein de la population de l’Est.