CAMEROUN :: 36.250 CFA, soit 58 Euros : le salaire de la honte :: CAMEROON

Je sors de la quarantaine, j’étais coupé du monde. Et j’ai l’impression d’avoir fait un mauvais rêve. Mon cerveau me joue peut-être des tours. J’ai cru entendre que 36.250 Cfa, soit 58 euros, c’est le salaire minimum garanti qui aurait été proposé aux footballeurs professionnels camerounais. Réveillez-moi, et dites-moi que c’est impossible ! 36.250 Cfa, soit 58 euros comme salaire mensuel au pays de Roger Milla, de Samuel Eto’o, de Patrick Mboma, de Thomas Nkono, de Kalkaba Malboum, de Joseph Antoine Bell, de Jean Manga Onguene, de Jean-Pierre Tokoto, de Geremi Njitap, d’Issa Hayatou, de Felix Tonye Nbog, d’Ibrahim Mbombo Njoya, de René Essomba, d’Eugène Njo Lea, réveillez- moi, et dites-moi que ce n’est pas vrai, parce que ce n’est ni possible, ni envisageable !

36.250 Cfa, soit 58 euros comme salaire mensuel garanti au pays des quintuples champions d’Afrique, un pays qui a jadis été classé dixième puissance mondiale du football, qui a participé sept fois à la coupe du monde, médaillé d’or des Jeux olympiques, finaliste de la Coupe des confédérations, vainqueur d’une coupe intercontinentale, qui a classé onze fois ses enfants au palmarès du Ballon d’or africain, et dont au moins quatre clubs se sont imposés sur la scène africaine, qu’avons-nous fait ? Comment a-t-on pu dilapider tout ce capital ?

Après avoir construit des stades flambants neufs, on pense donc que la valeur de l’activité des acteurs qui vont valoriser ces antres est de 36.250 Cfa ! Ainsi donc, les enfants de mon ancien quartier, la Cité Kotto qui se déplaceront pour aller s’entrainer au stade annexe de Bépanda devront payer sur leur salaire de misère le taxi pour près de 30.000 et il leur restera 6000f d’économie, pour manger, payer leur loyer, s’habiller, se soigner et s’occuper de leur famille ! Bravo aux acteurs du football camerounais. Eugène Njo Lea qui avait proposé il y a 40 ans un projet de professionnalisation du football, rejeté par les génies de l’époque, qui sont toujours là aujourd’hui, doit s’être déjà retourné 36 fois dans sa tombe. Il va falloir un jour prendre nos responsabilités, annoncer à la communauté nationale, et à la grande famille du football international que le football camerounais est en faillite, et qu’on est dans l’obligation de tout arrêter pour recommencer. Jadis je conseillais à tous les jeunes de ne jamais considérer le football comme plan A pour leur avenir, mais les études.

Jusqu’au jour où ils m’ont dit que pour devenir Bensikineur, on n’a pas besoin d’aller jusqu’à l’université. Et tok ! Je me suis tu. Aujourd’hui, ceux qui ont pour vocation footballeur, me répondront que ça ne sert à rien d’avoir pour modèles Samuel Eto’o et Choupo Moting pour gagner 36.250f. Et le Premier sportif camerounais, qui sait si souvent pendre comme modèles pour toute la jeunesse entière les Lions Indomptables, que fait-il ? Est-il au courant de cette décrépitude ? Chaque jour on croit avoir touché le fond. Et le lendemain, on se rend compte qu’on peut aller toujours plus loin. Depuis onze, le pays des Lions Indomptables n’a pas été capable d’élire un président à la tête de sa fédération.

Qu’attend le seul qui peut encore décider pour dissoudre la Fecafoot afin qu’on puisse reconstruire ? On a dépensé près d’un milliard dans des procédures et des conflits d’égo. Aujourd’hui personne n’a honte de ce salaire des nouveaux esclaves de l’ère moderne. J’espère aussi que les employés de la Fecafoot et de la Ligue professionnelle touchent 36.250 Cfa !