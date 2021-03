CAMEROUN :: SUCCESSION : Quand une procuration bloque une procédure d’hérédité :: CAMEROON

Une dame a saisi le tribunal pour légaliser le procèsverbal de conseil de famille suite au décès de son époux. Au cours du procès, elle s’est heurtée à une difficulté : la procuration faite par l’un de ses enfants installés en France a été jugée inopérante.

Mylène est devenue veuve il y a deux ans, suite au décès de Stanislas, son époux. Militaire de profession, le défunt a accumulé des biens importants avec le soutien de son épouse, infirmière. Le couple a eu sept enfants après 30 ans de mariage. Les époux étaient propriétaires de plusieurs parcelles de terrains non bâties dans la ville de Yaoundé et ses environs, des immeubles en location, et d’une entreprise spécialisée dans la distribution du gaz domestique. Le défunt a également laissé une importante somme d’argent dans son compte bancaire personnel. Ce sont ces biens dont Mylène et ses enfants veulent désormais jouir.

Après le décès de sa moitié en 2019, Mylène a réuni toute la famille et un procès-verbal de conseil de famille a été établi. La veuve a été désignée usufruitière et administratrice des biens de la succession. Tous les enfants du défunt sont ses cohéritiers. Elle a saisi le Tribunal de premier degré (TPD) de Yaoundé d’une requête à travers laquelle elle souhaite ouvrir le jugement d’hérédité de Stanislas.

Mandat mal rédigé

A l’audience du 24 février 2021, Mylène s’est présentée devant la barre accompagnée de ses enfants et témoins. Elle est venue valider le procès-verbal de conseil de famille qui fait d’elle le «successeur» de son défunt époux. Parmi les témoins, il y avait les frères et soeurs de Stanislas. Tous les enfants du défunt ont comparu, à l’exception de Cyndi, la benjamine de la famille. Selon le témoignage de ses proches, elle serait installée à l’étranger depuis plusieurs années. Elle a néanmoins donné procuration à l’un de ses frères, pour la représenter tout au long de cette procédure.

«Elle avait fait le déplacement de la France pour le Cameroun afin d’assister aux obsèques de son papa. Avant son départ, elle a laissé une procuration à son frère. Elle est au courant de cette procédure », a confié Mylène. Pour le juge, la procuration est mal orientée. Elle devrait plutôt être écrite au profit de la veuve, qui a saisi le tribunal. «On donne procuration à la personne qui saisit le tribunal pour vous. Dans le cas d’espèce, c’est la veuve qui est l’auteure de cette procédure et la procuration devrait être écrite en son nom. Cette procuration, telle qu’elle a été rédigée, n’a aucune valeur dans ce procès», a déclaré le juge.

Surprise par ce raisonnement du tribunal, Mylène a sollicité un report d’audience pour régulariser la procuration de Cyndi. En attendant, l’affaire a été soumise à l’appréciation du ministre public et la suite des débats est prévue au 24 mars 2021.