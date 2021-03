CAMEROUN :: Comment surveiller son enfant sur internet :: CAMEROON

Avec le caractère illimité de la toile, les adolescents ont besoin d’un encadrement assidu des adultes pour ne pas être en proie à la déviance.

L’actualité de ces dernières semaines au Cameroun, au sujet des attitudes immorales de certains élèves, peine encore à être digérée. Venant d’abord de Kribi, puis de Yaoundé, on a vu circuler des vidéos de jeunes sur les réseaux sociaux. Leurs postures et attitudes ne prêtaient guère à confusion, et témoignent d’une légèreté qu’on observe de plus en plus dans les mœurs.

Un casse-tête pour les parents

Pour plusieurs parents, il est important de s’arrimer à l’évolution technologique, et d’y adapter l’éducation. « J’ai eu mon premier smartphone il y a à peine 3 ans, confie Élise Ngueukem, âgée de 49 ans. Mes enfants avaient une grande longueur d’avance sur moi. C’est une voisine qui a attiré mon attention, et m’a vraiment montré comment Internet fonctionne. Maintenant ce que j’essaie de faire, c’est prendre le téléphone de mes enfants par surprise et lire leurs conversations ».

Cette esquisse de solution est partagée par Florent Egbe, père de 5 adolescents. Mais lui, il va un peu plus loin. « J’ai installé un modem wifi chez moi, pour éviter qu’ils aillent dans un cybercafé où personne ne les contrôlera. J’ai fait coder ce modem de telle sorte que si mes enfants accèdent à un site pornographique, je serai notifié ».

Conseils d’informaticien

Une option serait certainement de se rapprocher d’un informaticien pour savoir comment contrôler la navigation des jeunes sur la toile. Adèle Sombsi, Ingénieure de conception en Sécurité informatique et cryptographie en informatique, évoque l’option des logiciels de contrôle. « Le contrôle parental se fait soit sur un PC, soit sur un smartphone. Il a deux buts précis :

Autoriser ou refuser le téléchargement et l’installation de certaines applications que le parent aura sélectionnées ;

Décider des heures et périodes d’utilisation du téléphone.

Un contrôle parental plus strict filtre aussi les accès aux sites web ».

Logiciels de contrôle

Pour les smartphones (Android), l’informaticienne présente les applications de contrôle parental les plus courues :