CAMEROUN :: Félicitations du MPDR à Monsieur SEYDOU MBOMBO NJOYA, vice-président de la CAF :: CAMEROON

Monsieur le Vice-Président,Très cher Compatriote et vrai frère,

Un adage épousé à juste titre par l’ensemble des civilisations et cultures humaines, martèle que rien ne peut empêcher un fruit qui va mûrir de mûrir effectivement. Il s’agit d’une intonation de sagesse qui fait appel à la fois, au réalisme, à l’exigence du temps et des temps, et enfin à la compétence alliée à une compréhension contextuelle des choses.

Vous venez d’être porté à l’une des vice-présidences de la CAF, instance faitière du football africain, et institution dont le prestige, l’influence et la puissance impactent logiquement la mondiosphère diplomatique. Tout le mérite est pour vous, mais c’est aussi, la récompense d’un patriote qui de tout temps, a su se placer fermement et honnêtement derrière le drapeau de notre pays, en restant fidèle aux ordonnancements de nos institutions souveraines.

Au nom du MPDR, que vous avez été poli, gentil, professionnel et très aimable de recevoir en audience en tant que Président incontesté de la FECAFOOT, je vous porte des félicitations vibrantes et fraternelles. C’est le Cameroun tout entier qui a gagné, et nous comptons sur vous, pour être le digne et fier continuateur de l’œuvre immense du patriarche ISSA HAYATOU, du prestige de l’ambassadeur Roger Milla, de Samuel Eto’o fils, de Stephen Tataw, de Mbappe Lépé, de Djonkep et autres.

Puisse cette distinction et cette reconnaissance de votre stature morale et de votre hauteur d’esprit, tout ce que nous avions loué en vous lors de nos échanges, vous conférer l’aisance majestueuse et l’humilité nécessaire, pour contribuer à l’apaisement et à la réconciliation de toutes les parties, qui ambitionnent de gérer le football camerounais.

Nous avons toujours eu de vous, l’image d’un homme de dialogue, d’un citoyen calme mais aussi d’un responsable persévérant et avisé. Allez donc, vers vos nouvelles fonctions, en gardant précieusement dans vos valises, les professions de foi de tous nos compatriotes qui travaillent pour le dialogue, la paix, le vivre ensemble et ultimement le triomphe de nos intérêts nationaux.

Le MPDR estime que vous êtes d’une certaine façon, et par d’autres paramètres de considération, en mission pour rassurer et assurer sur ce que nous sommes, sur ce qu’est profondément votre pays, notre pays, un pays pas seulement de glorieuses vedettes de football, de plusieurs trophées et de plusieurs participations à la phase finale de la coupe du monde, dont vous portez les valeurs, mais aussi un pays de valeurs d’entraide, de compassion, de solidarité, de partage et d’exaltation du vivre ensemble à travers la coexistence extraordinaire des diversités.

Félicitations et bonne chance, Monsieur le Vice-Président.

Vive le Football Camerounais triomphant

Vive toutes les gloires de notre Football

Vive la communauté sportive camerounaise

Vive la Coopération CAF – FECAFOOT

Vive le MPDR

Vive le Cameroun