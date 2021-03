Les condoléances du MPDR à l'ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire au Cameroun :: CAMEROON

Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de la République de Côte d’Ivoire au Cameroun.

Monsieur l’Ambassadeur,

C’est un sort des plus douloureux, qui vient de frapper le peuple frère de Côte d’Ivoire, avec le décès brutal des suites de maladie, de Monsieur HAMED BAKAYOKO, son brillant, valeureux et très charismatique premier Ministre.

Aussi, en cette circonstance triste de deuil qui interpelle toute l’Afrique, je tiens à vous présenter humblement, péniblement et fraternellement, mes condoléances qualifiées. Je le fais avec d’autant plus de peine et d’émotions, que ma relation personnelle avec votre pays, raisonne comme un hymne chanté du cœur et porté par une proximité et une amitié franches sincères et multidimensionnelles. Ma profonde admiration pour tant d’efforts de paix, de dialogue et de réalisations dignes de fierté, en constitue les fondements.

Par ailleurs, au moment où un si grand deuil vous frappe et vous attriste, je suis pressé d’envoyer à tout votre peuple, le message de l’exigence d’unité, de pardon, de patience et de rassemblement. N’écoutez point quelques provocateurs et adeptes des fractures complotistes, qui cherchent à créer d’inutiles zizanies sur la mort d’un si précieux fils, frère, haut commis de l’Etat, élu de la nation et partisan inlassable du dialogue. Avancez et ne regardez point en arrière, ne vous occupez point de ces égarés et maudits chargés de venin de la haine. Vous êtes d’ailleurs, un témoin privilégié chez nous, des menées des mêmes aventuriers de la haine qui non content de salir notre pays le Cameroun, n’ont pas hésité à inventer la mort du chef de l’Etat, et à chercher des aides étrangères tantôt pour alimenter la sécession, et tantôt pour prêcher le coup d’Etat.

Je n’ai aucun doute, au moment où je formule ces lignes de larmes solidaires et compassionnelles, que votre pays comme le nôtre, sereinement, saura transcender les douleurs et les complots de toute nature, pour poursuivre inlassablement son développement, préserver son unité et réconcilier son peuple avec lui-même.

Encore, à la veuve et aux orphelins, au sage président Alassane Ouattara ainsi qu’au peuple ivoirien tout entier, à vous-même personnellement enfin, MES CONDOLEANCES INFINIES.

TRES HAUTES ET FRATERNELELS CONSIDERATIONS./.