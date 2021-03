FRANCE :: ETIENNE FRANCOIS BILOA: HOMMAGE DE L'ECRIVAIN CALVIN DJOUARI

Etienne François Biloa, ex-employé de l’ambassade du Cameroun a reçu hier notre dernier hommage.

Il restera populaire dans nos mémoires. Nous sommes allés lui dire Adieu et lui souffler ce que nous avions dans le cœur pour qu’il parte dans l’au-delà, bien rempli d’esprit qui fera de lui un ami de Dieu. Il était 11 heures, ce jeudi 11 mars 2021 à l’Institut de Médecine Légale de Paris.

Ce jour sera gravé dans nos mémoires comme un temps fugace et pathétique. Les camerounais qui ont eu un peu de temps, sont venus dire au revoir à leur compatriote préféré, Etienne Biloa mort par accident de train. Le temps d’une fleur et l’on s’endort. L’homme meurt jeune avec tous ses rêves, comme un agneau de Dieu. Il est mort vivant. Oui… nous étions là pour Etienne.

Ce jeune parti à 47 ans. On pouvait espérer que d’un instant à l’autre qu’il ouvre les yeux, et qu’il nous regarde avec son regard affable qui le distinguait des autres ; ou encore qu’il vérifie nos dossiers qu’on lui présentait, qu’il vérifiait attentivement, complétant nos manquements, pour finir par nous aider à parfaire ceux-ci, avant de te montrer du doigt le rang qui devait t’accueillir à l’intérieur de l’ambassade.

C'est un geste simple que toute personne peut faire, mais avec Étienne il y avait quelque chose qui s'y ajoutait : le charisme et l'humanisme. ÉTIENNE était Humain.

C’était triste hier. Personne ne pouvait retenir ses larmes. Nous étions sous un froid inhabituel et un vent nous a balayés comme si Etienne passait. Ce garçon était entré dans la vie des camerounais, et désormais on se sentira seul parce que chaque homme est unique. Il était un ami, un frère, un vrai compatriote, il avait étudié aux Etats-Unis, il parlait couramment l’anglais camerounais et américain, moi je le savais.

On a l’impression de vivre dorénavant dans une solitude extrême, ce garçon, je l’ai vu heureux, il aimait les plaisirs frénétiques sans causer du tort à autrui. Il passionnait, il aimait blaguer. C’était comme on dit chez nous, l’enfant du pays. Nous étions là hier, de simples amis, avec ses parents, ses collègues, et des sympathies, venus le voir pour la dernière fois. Etienne était ce destin d’Homme qu’on trouve chez les êtres nobles, généreux et éblouissants. Visiblement il avait l’air d’un petit employé. Mais, c’était un grand Homme.

L’écrivain ne voit pas chez l’homme le matériel ou les diplômes ou encore les titres. L’écrivain ne regarde que la condition humaine, et la vertu que l’être humain incarne. C’est ça qui l’inspire. C’est pourquoi le simple matelot, piroguier, forgeron, charpentier, chauffeur ou boucher, détient une grande place dans sa vision de l’humanité.

Pour ma part, j’ai dit que son nom ne restera pas dans l’oubli. Je ferai en sorte que jamais on ne l’oublie. Mon prochain livre lui consacrera une dizaine de pages et tous ces témoignages seront repris sur de longues lignes. Les gens qui se déposent dans nos vies pour faire de nous des vieux enfants, peuvent être contents maintenant. Cher frère Etienne, voilà ta terre… voilà ta bière… tu t’en vas quand Paris dort d’amertume.

Nous le savons, l’épi quand il est grand, on le coupe. Il y a longtemps que tu chantais la nuit afin que le jour te trouve debout. Endormi, tu ne connaissais pas qui t’entoure. Tu as donné pour ton pays, tu as trop donné. Une baleine t’a emporté dans les profondeurs des océans où elle-même viendra finir aussi un jour dans les mers rouges. Est naïf dans notre siècle, celui qui ne croit pas à la magie noire.

Être le pique et jouer cœur, prendre la place des démons, alors qu’on peut aisément être un Dieu, montre pourquoi les gens étaient jaloux de ta vocation. Ton sens du devoir était une vocation. Tu ne seras pas oublié mon petit. J’écrirai tes mots pour que les gens qui passent et repassent, ne soient pas plus beau que toi.

Maintenant entre, comme Marc Vivien Foé sur le stade de Gerland à Lyon pour défendre les couleurs du pays où il sortit sur une civière. Toi aussi tu voulais entrer dans le train de la vie après avoir rendu service toute la journée à une compatriote et tu as fini sur une civière. Les hommes aiment les brebis, avec un peu de chance tu pars en chantant. Heureux sur la terre celui qui s’en va en laissant les traces et des gens autour de lui.