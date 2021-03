CAMEROUN :: Jean Guy Wandji N. «Le ministre Bidoung Mkpatt a bien accueilli le projet "Mausolée Tchana Pierre"» :: CAMEROON

La mémoire de Tchana est honorée à travers le projet de construction d’un mausolée au dessus de sa tombe à Bangoulap. L’initiateur répond aux questions de Camer.be.

Vous avez avec l’Honorable, Sa Majesté, Manfouo David, initié le projet « le Mausolée Tchana Pierre ». De quoi s’agit-il concrètement ?

Il s’agit un somptueux monument qui sera érigé à Mekong par Bangoulap dans l’arrondissement de Bangangté, département du Ndé, région de l’Ouest du Cameroun. Le mausolée est destiné à perpétuer la mémoire de Tchana Pierre, icône de la musique africaine. Le disparu avait un rayonnement qui s’étendait au-delà de son terroir et de son pays. Nous avons ainsi trouvé le moyen de pérenniser l’image du grand Salsero, l’intarissable mélodiste, célèbre auteur-compositeur de plusieurs chansons à succès. Nous le faisons en formulant le vœu que cela inspire les générations futures.

Quelles peuvent être les motivations d’un tel projet en 2021, après la disparition de l’artiste le 18 novembre 1998 ?

A proprement parler, il n’y a jamais eu de rupture avec notre vedette partie prématurément. Nous organisons de temps en temps des rencontres et des scènes avec des artistes de renom et des écrivains. Je peux citer le tube « il n’est jamais trop tard » brillamment repris par Sergio Polo en son honneur. C’est l’occasion de faire un clin d’œil à Henri Fotso qui a publié la biographie de l’artiste. Il était temps, une vingtaine d’années après sa disparition, de nous acquitter de ce devoir de mémoire. Lui-même déclarait dans l’une de ses titres phares « il n’est jamais trop tard ».

Dès le lancement des contributions pour la construction de cette œuvre architecturale, les réactions ont été aussitôt spontanées ?

Il a toujours eu des fans. Ses chansons traversent les générations et restent d’actualité. Ses nombreux admirateurs ont saisi l’occasion de lui rendre un autre hommage. C’était un chanteur populaire, un habitué des prestations au Palais présidentiel et des grandes rencontres diplomatiques avec ses chansons thématiques. Nombre des contributeurs gardent la mémoire d’un chanteur de charme, d’un homme à l’élégance de tous les instants et au raffinement prononcé. Nous avons présenté le projet le 9 mars dernier au ministre des Arts et de la Culture, Bidoung Mkpatt, qui l’a bien accueilli. Nos hommages vont au ministre Célestine Ketcha Courtés pour son soutien multiforme. Je m’incline devant la sagesse de l’Hon. Manfouo David pour avoir eu la lumineuse idée de ce projet. C’est un esprit brillant et quelqu’un de très inspirant. Nous n’oublions pas d’autres élites du Ndé et des entreprises telles les Brasseries du Cameroun qui ont fortement contribué.

Au même moment, le projet de la cité de la musique et de la danse (Cimuda), est dans sa phase de maturation. Cela a-t-il un rapport avec le mausolée ?

Le projet Cimuda est né de la volonté commune des chefs traditionnels de la région de l’Ouest. Nous leur faisons allégeance. Ils m’ont désigné président du comité de pilotage du projet. La cité qui sera construite à Bangoulap, doit beaucoup à la mémoire de Tchana Pierre. De même qu’en suivant les pas de cette légende, des célèbres artistes se sont appropriés le projet. Je cite Jack Djeyim, Etienne Mbappe, Marole Tchamba, Kareyse Fotso et bien d’autres. Il existe plus de 25 danses patrimoniales à Bangoulap. C’est un fleuron de la musique et de la danse. Cette richesse culturelle justifie l’implantation de ce méga projet qui intègre d’autres groupements du Ndé. J’adresse respects sans limite au roi des Bangoulap, Sm Yonkeu Jean, qui supervise personnellement les travaux.