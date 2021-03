CAMEROUN :: Le Manifeste du Médiateur Universel: VACCINATION CONTRE LE COVID :: CAMEROON

Face à l’impératif de sécurité publique, d’ordre public, d’hygiène publique et de santé publique, il n’y a pas, il n’existe pas, il ne saurait exister, des mesures dérogatoires ou des exceptions de quelle que nature que ce soit, pour les convenances sectaires et égoïstes de quelques individus.

La perspective de la vaccination de la population contre le COVID 19, fait ressurgir la mauvaise foi et la plaisanterie toxique, de certains milieux adeptes des sornettes tantôt de la sorcellerie et tantôt de l’éternel complot des blancs contre les Africains. Il s’agit d’une entreprise malsaine, inconséquente, malveillante, malhonnête, obscurantiste et très dangereuse qui appelle une réponse forte, ferme et déterminée du Gouvernement.

La liberté des uns s’arrête là où commence la liberté des autres. Le refus de se faire vacciner, implique la mise en danger de la vie des autres, ce qui est absolument inacceptable sous tous les angles de considération.

Le MPDR a une position claire et sans équivoque. Nous avons soutenu, apprécié et félicité la promptitude, l’organisation, la mise en œuvre et les résultats de la stratégie de riposte gouvernementale depuis le déclenchement de la pandémie en février 2020. Nous recommandons et soutenons sans réserve, l’institution d’une vaccination obligatoire au titre de la préservation et de la protection de la santé publique. Le Cameroun a du reste été félicité, à ce propos, faut-il le rappeler, par l’OMS. Vacciner toute la population se situe dans la bonne direction. Il faut avancer et non reculer. Même la quête de dialogue et de réconciliation, a ses limites, là où commence la survie collective./.