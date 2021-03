CAMEROUN :: Covid-19: L'Auf préconise le renforcement du télé-enseignement :: CAMEROON

C'est l'objet d'un café de presse régional tenu en visioconférence le 03 mars 2021, sous l'égide du Prof. Slim Khalbous le recteur de l'Agence universitaire de la francophonie ( Auf).

Au cours de cet échange qui a vu la participation de plusieurs journalistes et étudiants des différentes représentations de l'Auf en Afrique Centrale et Grands Lacs, le recteur de l'Auf s'est employé à démontrer comment la crise sanitaire du Coronavirus, a permis de constater les grandes difficultés auxquelles l'Afrique subsaharienne fait face, en termes d'enseignement à distance. En effet, pour Slim Khalbous, la crise sanitaire du Covid-19 a révélé la fracture numérique des pays de l'Afrique subsaharienne, à l'aune des enseignements à distance, avec des résultats peu probants.

Aussi l'Auf compte-elle se présenter comme un partenaire de choix, pour l'implémentation efficace et à long terme, de la culture de l'enseignement à distance au sein des universités et grandes écoles de la région Afrique Centrale et Grands Lacs de son réseau d'établissements. Une initiative qui tombe à point nommé, avec la reprise des cours en présentiel, et la menace de plus en plus persistante du retour de l'épidémie du Coronavirus.

Le défi du numérique étant une préoccupation globale dans la région, l'objectif de l'Auf est alors de dérouler des stratégies qui contribuent à l'amélioration de la qualité et des conditions d'accès à l'Internet, au bénéfice des campus de l'Auf.

Plus exactement, pour le recteur, il est capital que les étudiants soient soutenus par un réseau numérique qualitatif, pour que ces derniers puissent suivre leurs formations dans des conditions qui favorisent l'excellence.

En rappel, l'Agence universitaire de la francophonie est le premier réseau universitaire du monde, avec plus de mille universités et grandes écoles réparties dans 119 pays, et à travers les cinq continents que compte le globe terrestre. L'Auf intervient notamment dans la recherche, la gouvernance universitaire, le développement durable, le numérique éducatif. Elle se veut de plus en plus économique depuis quelques années, avec un accent mis sur l'entrepreneuriat et l'empoyabilité des étudiants de son réseau d'établissements d'enseignement supérieur.

Vivement le grand événement sur le numérique éducatif que compte organiser l'Agence universitaire de la francophonie, en septembre prochain !