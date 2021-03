CAMEROUN :: Cinq personnes tuées dans un accident sur la route Buéa-Kumba :: CAMEROON

Un car de transport en commun est entré en collision dimanche 7 mars 2021 avec un camion dans la localité de Meandja, sur la route reliant la ville de Buéa à celle de Kumba, toute dans la région du Sud-Ouest. 5 personnes ont trouvé la mort sur place, en plus de nombreux blessés. D’après les témoignages parvenus à la rédaction de Balafon Media, le car tentait un mauvais dépassement et a trouvé en face le camion, le choc a été sans appel.

Aucune communication officielle n’a été faite à la suite de cet accident, ce qui rend difficile toute information précise sur le bilan, et le lieu où les blessés ont été transportés. Ce qui est certain, c’est que le car de transport avait une capacité de 19 places, mais il est de coutume pour les transporteurs de faire des surcharges et le nombre de passagers n’est jamais fixe. En plus, le nombre de morts pourrait augmenter en raison des blessures sévères dont souffrent certaines victimes.

La route Buea-Kumba longue de 75 kilomètres, fait partie des routes les plus accidentogènes du pays, et est depuis le déclenchement de la crise anglophone en 2016, désormais minée par des séparatistes qui kidnappent régulièrement les passagers des voitures forcées à l’arrêt. Selon les statistiques du ministère des Transports, le Cameroun enregistre 5000 accidents de la route chaque année, pour une moyenne de 6000 blessés et 12 000 morts.