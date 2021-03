FRANCE :: Journée des droits des femmes ! ELLE S’APPELAIT CELESTINE BRIGITTE MENGUE ZOUA assassinée à 44 ans

Elle s’appelait Célestine Brigitte MENGUE ZOUA, elle est née le 04 avril 1965, de nationalité Française, elle était d’origine Camerouno-Gabonaise. Elle a été retrouvée morte assassinée le 26 avril 2009, son nom reste toujours actif dans la recherche GOOGLE on peut lire : « Aux assises de la Sarthe : jalousie et alcool, cocktail mortel pour Célestine ».

Je ne peux pas l’oublier et invite tous les Manceaux, Mancelles, les communautés Camerounaise, Gabonaise et Africaine du Mans de se souvenir d’elle, en cette journée dédiée aux femmes

Elle a été rouée de coups dans la nuit du 22 au 23 avril 2009, et « C’est un ami à elle qui la découvrira trois jours plus tard. Célestine est morte d’un traumatisme crânien. Après un coma. « Des coups de poing donnés avec une violence suffisante ont pu déplacer l’encéphale et provoquer une hémorragie méningée », assure le médecin légiste. »

Elle était notre sœur, notre compatriote, notre collègue, et amie, les circonstances de sa mort font froid au dos. Elle a agonisé jusqu’à la mort, nous n’étions pas là, nous ses connaissances ses amis, ses voisins. Les faits se sont produits en plein centre-ville du Mans, au 6 rue Montoise.

Son assassin surnommé JEFF, ne lui a laissé aucune chance « Il lui « met une gifle ». Il insiste. Elle tombe à genoux, il la maintient ainsi et la gifle 6, 7, 8 fois « crescendo ». Puis deux coups de poing. « Elle s’est mise à saigner du nez, j’ai arrêté », j’entends encore ce vendredi 18 février 2011, la résonnance des coups, dans ce tribunal du Mans, aux assises : « 57 secondes de coups sourds On ne sait pas très bien dans quelles circonstances, le téléphone de Célestine appelle une de ses amies. Le message du répondeur est diffusé dans la salle d’audience. 57 secondes glaçantes. On entend des coups sourds. Très forts. Mais pas de cris. », message téléphonique que ladite amie découvre au même moment que les policiers, insoutenable, message que la plaidoirie de Me IFRAH, l’avocat de Célestine, avocat que j’ai contacté pour représenter le planning familial en partie civile dans cette affaire.

Célestine était une femme sans enfants, son empreinte génétique a donc définitivement disparue de la surface de la terre. C’est pour cette raison que je ne veux pas qu’on l’oublie, nous qui avions partagé sa vie, nous qui avions partagé un repas avec elle, nous qui avions partagé un verre avec elle, nous qui avions partagé des rires avec elle, nous qui avions partagé des pleures avec elle.

Sa seule parente Mme Véronique DREAN et moi-même avions des habitudes, pendant lesquelles nous avons eu à partager des moments merveilleux avec elle, je me souviens qu’elle a souvent promené mes enfants pendant ces moments.

Elle n’avait personne mais elle nous avait nous. Nous étions devenus sa famille, celle qui a défendu ses droits après sa mort, l’association des camerounais de la Sarthe, le planning familial de la Sarthe, Me IFRAH, et beaucoup d’anonymes.

En ce jour du 8 mars 2021, je dédie cette journée à Célestine Brigitte MENGUE ZOUA, et à toutes celles qui ont subi le même sort, mortes par amour sous les coups de la violence extrême. L’histoire triste de Célestine, nous montre aussi qu’il suffisait peut-être d’une minute au bon moment pour la sauver car le rapport médical conclut que « Célestine est donc morte, seule, après une agonie de plusieurs heures, dans son appartement dévasté ».

Le 8 mars n’est une journée de fête mais de commémorer ces violences gratuites et de donner plus de droits aux femmes.

Merci à toutes les associations qui se battent pour cette noble cause.

Célestine, ni notre mobilisation, ni la marche blanche faites à ton nom, ne te ramèneront à la vie. Mais sache que nous ne t’oublions pas ! je ne laisse pas le monopole à ton assassin de se souvenir de toi, par le mal qu’il t’a fait, qu’il nous a fait.

Les 15 années de réclusions de ton assassin ne pourront pas réparer ta perte.