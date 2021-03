FRANCE :: LA FEMME AFRICAINE DANS LE MONDE MODERNE

La femme, mère de l’humanité nous faisait revoir notre rêve d’enfant. Oui… parce que tout petit, la seule femme qu’on aurait souhaité épouser fut notre propre maman. On trouvait chez elle toute la tendresse, toutes les silhouettes et toutes les couleurs éclatantes de la vie.

La mère était donc, l’Egypte rêvée, l’Egypte vécue, jamais le contraire. On était derrière elle, on la suivait partout, on la caressait comme on caresse la vie. Elle marchait. Et nous, derrière elle, on courait, la suivant avec la direction que prenait le vent. C’est elle qui nous apprenait à lire, à écrire, à regarder le soleil et reconnaitre les étoiles dans la nuit.

La Journée internationale de la femme a été instituée par les Nations unies en 1977, invitant chaque nation sur la terre à célébrer une journée pour les droits des femmes. Cette journée, de nos jours, effervescente, est l'occasion de faire le point sur la situation de la femme dans le monde et aussi, de regarder la notion d'égalité entre l'homme et la femme, pour situer l'histoire des luttes menées par celle-ci.

Mais parler de la femme aujourd’hui nous interpelle à faire une sérieuse analyse de sa situation. Parce qu’il faut d’abord savoir de quelle femme il s’agit… Est-ce la femme rurale qui au premier chant du coq est débout et s’active dans les travaux champêtres ? On sait que tous les matins, cette dernière doit préparer le petit déjeuner, faire quelques taches ménagères, assurer une bonne organisation de la journée avant de se lancer dans les chemins boueux et lointains de son paysage dense. Les seules choses, qui traversent sa tête, c’est comment faire pour assurer sa survie et celle des siens.

Elle mène cette vie difficile depuis l’aube des temps. Un combat qui n’est pas facile. Les travaux durs, généralement exécutés par les hommes sont devenus aussi une affaire féminine. Elle est amenée parfois à faire des travaux comme abattre les arbres, défricher et porter des gros fagots de bois en rentrant le soir, avec à califourchon, son bébé qui pèse sur son dos.

Parfois il faut aller à un point d’eau distant de deux kilomètres chercher de l'eau potable. Elle fait des petits métiers : broderie, artisanat, commerce ambulant. Elle lutte contre la pauvreté amèrement. Emportée par des détresses inopinées, elle pleure, elle pleure toute sa vie, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, toujours.

A l’écoute des grands problèmes, elle étudie le pourquoi des choses, pour en retour recevoir très souvent le mépris de son mari. La femme rurale bouge et offre le spectacle triste d’une actrice d’un grand cinéma qui gagne la vie à compte-goutte. Quand elle quitte le village, c’est comme une évasion de prison. Il faut plaire et faire des efforts pour s'arracher des sympathies ; il lui faut encore démontrer toutes les prouesses de séduction pour se faire accepter dans le monde moderne dont elle ignore les règles. Alors que dans son paysage, elle attend et reçoit tous les passants, avec une légendaire hospitalité. Son histoire est une poésie.

La journée internationale de la femme célébrée aujourd’hui, est l’occasion de faire un rappel historique des différentes phases de la lutte pour son émancipation. Cela concerne tous les genres de femme.

Maintenant la femme dite moderne. Parlons-en. La question qui vient chaque fois à l’esprit est de savoir, si celle-ci a bénéficié de tout ce qu’elle pouvait espérer de la décolonisation. Nous allons tenter d’y répondre. Aujourd’hui la femme moderne a donné des résultats épatants dans les espaces décisionnels. Sa promotion s’affirme avec éclat sur le plan intellectuel.

Sa première étape a été franchie après les indépendances. Intelligente et ouverte à la recherche, elle s’est illustrée en politique. C’est ainsi qu’on a découvert les femmes dans tous les milieux scientifiques dotées d’une vaste culture. On a vu des femmes présidentes, chefs de gouvernement, ministres, chefs d’entreprise et explosives dans le domaine de l’art où d’ailleurs elles conservent les meilleurs trophées. La femme moderne roule carrosse. Elle est écrivaine, elle est juge, elle est pasteure, elle est professeure. Toutes ces catégories de femmes jouissent de tous les privilèges dans un continent où elles étaient les victimes de toutes sortes de discriminations dans les institutions républicaines.

Nous sommes conscients, il reste encore du chemin à parcourir en faveur d’une bonne répartition, pour le respect de l’égalité des sexes, de la promotion des droits des femmes et contre toutes formes de stéréotypes, de préjugés et de cliché qui peuvent aller à leur encontre. Cette journée de la femme est non seulement une opportunité pour leur rendre hommage au mouvement en cours mais aussi, de susciter leur contribution à la construction d’une société qui tend à être égalitaire et sans violence.

Ainsi, cette journée est faite pour attirer les différentes organisations féministes à faire le bilan de leurs actions afin de répondre aux exigences du temps présent. Les femmes sont l'avenir de l'homme et le futur de l'humanité, il faut prendre des dispositions sécuritaires pour qu'elles puissent être protégées dans toutes les sociétés qu’elles furent rurales ou modernes.

Pire encore les femmes subissent toujours le harcèlement sexuel et la discrimination au travail. On ne peut pas se contenter de dire que la femme africaine est déjà une savante ou une technicienne de grande dimension. C’est pourquoi nous prônons pour qu’on lui donne les capacités de s'épanouir en reconnaissant sa vraie valeur dans la société. Cette fête ne doit pas être un moment de joie, mais elle doit s'inscrire dans une frénésie d’ambiance révolutionnaire.

Car tout n’est pas encore résolu, on trouve des femmes dans la paysannerie, dans les prisons, sans oublier celles qui rentrent à 6heures, emportées par les mœurs légères. On doit faire une évaluation de la situation des femmes dans les lieux de travail et proposer des changements. Avec leur côté humaniste les femmes dans les hautes sphères peuvent harmoniser le pouvoir et faire une justice équitable dans les revendications sociétales.

J’ai toujours pensé que cette célébration mérite tout, sans résigner au bonheur érotique. Elles ont droit à ce bonheur. Parce que leur combat est un miracle. Elles sont dans le continent comme des personnes en mission. C’est pourquoi nous les hommes, nous devons toujours nous incliner avec humilité devant leurs œuvres gigantesques, et prôner pour l’amélioration des conditions de vie des groupes vulnérables de notre société : les enfants et les femmes. Par ailleurs j’insiste qu’il est opportun d’inviter les hommes à mettre fin à la violence à l'égard des femmes.

Chaque jour on entend qu’une femme a été battue violemment par l’homme qui partage sa vie. Il faut éradiquer la violence faite aux femmes en Afrique. C’est encore là un signe du sous-développement.

La femme africaine a sa place. Elle a réussi à s’imposer, à créer son environnement. On doit leur dire merci, un grand merci, on doit leur demander de garder cette place qu’elle mérite en restant digne. Oui… j’aime la femme africaine.

C’est une femme qui bouge, ses vœux aujourd’hui passent comme une lettre à la poste de Paris. Elle n’avance plus les yeux fermés, elle n’est plus bornée, elle a les yeux ouverts au monde. Aujourd’hui la femme africaine veut marcher avec celle qui la comprend. Elle veut épauler son époux ; raison pour laquelle elle se lance avec passion dans le travail.

Elle caresse un rêve, celle de donner à la vie la splendeur d’un paradis. Elle a réussi les tours de forces. La femme africaine, femme éprise de volonté relève ses défis de tous les jours avec passion. Elle sait désormais l’importance qu’il y a de garder la vie saine. Elle sait ce qu’elle veut, et elle a toutes les chances dans la vie.

Calvin Djouari

Ecrivain- romancier