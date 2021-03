CAMEROUN :: "Les femmes du Gicam" exposent le made in Cameroon

Une exposition des produits made in Cameroun est actuellement en cours au siège du groupement inter patronal du Cameroun (Gicam) en prélude à la célébration de la journée internationale de la femme.

Le mois de mars est reconnu comme étant le mois de la femme, pour se célébrer différemment, les femmes entrepreneures du gicam ont décidé de mettre en avant le made in cameroun afin de mettre en lumière les richesses du Cameroun. Une initiative très appréciée .

Reine Mbang Essobmadje , la vice-présidente du gicam a déclaré ce propos que « La plus grande force qu’ont ces femmes du made in Cameroon, c’est le pouvoir de leurs idées. C’est à partir de leur vécu, de leur quotidien, de leurs expériences qu’elles produisent des choses de bien, les produits de services qui soient utiles dans notre quotidien. Nous sommes à un carrefour de rencontre »

Il faut dire que l'événement qui se déroule en deux temps a été ouvert ce jeudi 04 mars au siège du gicam par les autorités administratives de la ville de Douala. Pour la première journée il était question de présenter au cours d'une exposition le génie de l'entrepreneuriat féminin. Et pour la journée du 05 Mars on aura droit à un débat autour du thème « Comment mieux développer, et faire représenter les femmes qui valorisent le made in Cameroon. ».

Mireille Fomekong la présidente de la commission entrepreunariat du Gicam explique que . « Nous voulons montrer que dans ce pays il y a des femmes qui travaillent. Qui, tous les jours, s’activent pour leur unité de production. Ces femmes dont l’apport en économie n’est ni quantifié, ni tracé, ni valorisé. Ces femmes qui animent l’économie malheureusement en cachète, aujourd’hui nous les mettons en lumière ».notons que plus de 500 personnes sont attendues à ce rendez-vous du made in cameroun exposantes et visiteurs réunis.

Il faut se rappeler que depuis près de deux ans ,le Gicam, par la voix de sa Commission en charge de l’entrepreneuriat féminin, prend la parole sur des thématiques spécifiques économiques liées à la promotion de l’entrepreneuriat féminin. La CEF est présentée comme l’interlocuteur majeur des questions relatives à l’entrepreneuriat féminin.