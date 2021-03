FRANCE :: Sébastien Nadot: "Le gouvernement français est à l'origine de la situation chaotique au Cameroun"

Sébastien Nadot, député des Non-Inscrits (NI) de la 10ème circonscription de la Haute-Garonne en France et membre de la commission des affaires étrangères vient d'interpeller le gouvernement français sur les multiples massacres en cours au Cameroun.

Dans une publication sur twitter ce mardi 02 mars 2021, le parlementaire français interpelle le Gouvernement français : "allez-vous continuer à soutenir le régime dictatorial en place au Cameroun ? Et les massacres de plus en plus réguliers qui s'y déroulent ?"

Sébastien Nadot estime que le gouvernement français est à l'origine de la situation chaotique actuelle au Cameroun.

.@Sebastien_Nadot (NI) interpelle le Gouvernement : "allez-vous continuer à soutenir le régime dictatorial en place au Cameroun ? Et les massacres de plus en plus réguliers qui s'y déroulent ?"#DirectAN pic.twitter.com/espCYkVVZ4 — Assemblée nationale (@AssembleeNat) March 2, 2021

Demain que va faire la diplomatie française face au drame du Cameroun anglophone ? s'interroge t-il