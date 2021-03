CAMEROUN :: Tondè - Village: Sa Majesté le Recteur Sosso réunit les notables pour le développement du village :: CAMEROON

Tondè - Village, canton de Wouri - Bwellè, arrondissement de Yabassi, département du Nkam, région du Littoral Cameroun.

Un village fier de son nouveau Roi: Sa Majesté le Prof. Maurice Aurélien Sosso, Recteur de l'Université de Yaoundé 1, dans la capitale politique du Cameroun. Un haut dignitaire Sawa à l'aura académique internationale établie. Un grand Maître des Systèmes universitaires du monde.

Après avoir été élu avec brio, par les notabilités coutumières Sawa de Tondè comme chef traditionnel de cet important village cosmopolite, la consécration de ce Professeur Agrégé de Médecine ( Chirurgie), a été officialisée depuis la semaine dernière, par un arrêté du préfet du Nkam. Conscient des défis qui l'attendent, le nouveau guide de Tonde - Village n'a pas attendu la cérémonie d'intronisation officielle dont les préparatifs sont en cours, pour se mettre au travail.

Samedi dernier, alors que le recteur de l'Université de Yaoundé 1 était aux obsèques du patriarche Guillaume Mouellè Kombi, le défunt chef traditionnel de Bona' Anja Siga Bonjo, Sa Majesté Maurice Aurélien Sosso qui a rallié le village du patriarche à pirogue, a été aux côtés de ses homologues venus réconforter le ministre Narcisse Mouellè Kombi, à l'occasion des obsèques de son père décédé l'an dernier. Le nonagénaire a régné sur Bona' Anja Siga Bonjo, durant 36 ans longues années, avant de se voir succéder au trône par son fils, Prof. Narcisse Mouellè Kombi le ministre des Sports et de l'Education physique, lequel a été intronisé à cette occasion.

Mais le lendemain dimanche, Sa Majesté Maurice Aurélien Sosso le chef traditionnel de Tondè - Village, n'a pas attendu sa cérémonie d'intronisation officielle, pour prendre le taureau par les cornes. Le très illustre universitaire a tenu une séance de travail avec les notables du village à la chefferie. Celle-ci était consacrée au plan de développement de Tondè - Village, et notamment les préoccupations urgentes, dont certains conflits fonciers latents dans ce village resté longtemps sans berger.

C'est donc en connaissance de cause que depuis l'an dernier, les populations de Tondè - Village appelaient inlassablement et incessamment le recteur de l'Université de Yaoundé 1, à prendre la tête de la chefferie traditionnelle. Elles le savaient comme un grand rassembleur, un sage très modéré et pondéré mais ferme dans la rectitude morale et l'orthodoxie managériale, mais aussi et surtout capable d'être un bon entregent pour porter leurs projets de développement où de droit.

En attendant donc son intronisation officielle comme chef traditionnel de Tondè - Village, Sa Majesté Maurice Aurélien Sosso, est déjà au travail pour le développement de la communauté qui l'a choisi pour présider à sa destinée.