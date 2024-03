Manifestation À Londres Pour L'inscription Électorale Des Camerounais Au Royaume-Uni :: United Kingdom

Une manifestation est en cours devant l'Ambassade du Cameroun à Londres, où les Camerounais résidant au Royaume-Uni expriment leur mécontentement face à la non-ouverture des inscriptions sur les listes électorales. Cette action vise à attirer l'attention des autorités sur une question cruciale pour la communauté diasporique camerounaise.

Revendication pour la Participation Électorale: Les manifestants, arborant des banderoles et scandant des slogans, demandent instamment aux autorités de l'Ambassade du Cameroun à Londres de prendre des mesures immédiates pour permettre l'inscription des Camerounais sur les listes électorales. Pour eux, il est essentiel de garantir leur droit de participer aux prochaines élections dans leur pays d'origine.

Disparités entre les Représentations Diplomatiques: Cette manifestation intervient alors que certaines représentations diplomatiques, comme celle en France dirigée par l'ambassadeur Marius Ekoumou, ont déjà lancé le processus d'inscription sur les listes électorales. Cependant, d'autres ambassades n'ont pas encore suivi cette initiative, ce qui suscite des inquiétudes au sein de la communauté camerounaise à l'étranger.

Appel à l'Action Diplomatique: Les manifestants exhortent les autorités de l'Ambassade du Cameroun à Londres à agir rapidement pour garantir que tous les Camerounais vivant au Royaume-Uni puissent exercer leur droit de vote lors des prochaines élections. Ils soulignent l'importance de la démocratie et de la participation citoyenne dans le processus électoral.

Solidarité et Engagement Communautaire: La manifestation devant l'Ambassade du Cameroun à Londres témoigne de la solidarité et de l'engagement de la diaspora camerounaise à l'étranger pour défendre ses droits politiques. Les Camerounais du Royaume-Uni se mobilisent pour faire pression sur les autorités et garantir une représentation équitable lors des élections à venir.

Réponse Attendue des Autorités: En conclusion, les manifestants espèrent que leur action conduira à une réponse rapide et positive de la part des autorités de l'Ambassade du Cameroun à Londres. Ils restent déterminés à poursuivre leur lutte pour la reconnaissance de leurs droits démocratiques et leur pleine participation au processus électoral dans leur pays d'origine.