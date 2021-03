CAMEROUN :: Yaoundé 5: La société Hyper Clean lance la pré collecte des ordures ménagères à domicile :: CAMEROON

En partenariat avec la mairie de Yaoundé 5 dans la capitale politique du Cameroun, l'entreprise de nettoyage, de sensibilisation et de lutte contre l'insalubrité HYPER CLEAN SARL, a débuté la pré collecte des ordures ménagères, depuis ce lundi 1er mars 2021.

L'arrondissement de Yaoundé 5 sera la partie de Yaoundé la plus propre. Et ce, grâce à la convention de partenariat que le maire de commune de cet arrondissement de Augustin Bala, a signée depuis le 07 septembre dernier, avec Duval Ebale le Président Directeur Général ( PDG) de l'entreprise de nettoyage HYPER CLEAN.

Une collaboration qui connaît sa phase exécutoire depuis vendredi dernier, avec la présentation du matériel roulant. La cérémonie riche en sons et en couleurs, a eu lieu le 26 février 2021, à l'esplanade de la marie de Yaoundé 5, au quartier Essos. L'entreprise HYPER CLEAN a présenté le matériel roulant qui permettra aux 405 employés de l'entreprise ( 300 à la charge de mairie, et 105 à la charge d'HYPER CLEAN ), de procéder à la pré collecte des ordures ménagères à domicile : 25 motos tricycles entièrement neuves, ainsi que 100 unités de pré collecte, dont 25 déjà opérationnelles. En effet, dans la faisabilité des activités de l'entreprise, activités qui ont débuté ce lundi, les ménages achètent juste un sac biodégradable de 200 francs CFA auprès des agents HYPER CLEAN, lesquels s'en vont alors avec les colis d'ordures ménagères, les transportent dans les motos tricycles, et les déposent aux points de ramassage agréés. La mairie de Yaoundé 5 perçoit 40% des recettes générées, et l'entreprise HYPER CLEAN, 60 %. Il s'agit aussi pour les agents HYPER CLEAN qui selon le maire Augustin Bala de la commune de Yaoundé 5 qui, seront appuyés par la police municipale, de sensibiliser les populations sur les méfaits de l'insalubrité. " Le dernier conseil municipal de notre mairie a décidé de punir d'une amende de 10 mille francs CFA, toute personne surprise en train de jeter des ordures au sol. Nous avons été séduits par le projet HYPER CLEAN, pour que nous ayons une ville propre. Nous ne voulons plus voir nos populations verser les ordures partout, et notamment dans les cours d'eau, les rigoles et les caniveaux", dixit Augustin Bala, avant de demander au PDG d'HYPER CLEAN, Duval Ebale, de tout mettre en œuvre pour la réussite et la pérennité du projet, et que Yaoundé 5 soit un modèle de salubrité.

PDG de l'entreprise HYPER CLEAN, Duval Ebale a lancé un appel aux autres mairies des grandes villes, à lui faire confiance, et à ne pas hésiter à entrer en partenariat avec lui, pour la pré collecte à domicile des ordures ménagères, moyennant seulement l'achat d'un sac biodégradable de 200 francs CFA.

