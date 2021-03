CAMEROUN :: Comment suivre son dossier au Minfopra en cette période du covid19 ? :: CAMEROON

Face à la remontée du covid19, le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative Joseph Le s'adresse aux usagers. C'est dans une lettre ouverte au public que le Minfopra indique aux usagers comment suivre un dossier sans se déplacer ce qui permet d'éviter au maximum le contact.

Objet : Le Service en Ligne. Mesure-barrière efficace contre le Covid-19.

Chers usagers,

La pandémie du Coronavirus a plus que changé nos habitudes aussi bien en famille que dans nos lieux de service. Fort heureusement le vilain virus ne pourra, avec les efforts fournis, ruiner le tissu social.

Au Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative (MINFOPRA), malgré la conjoncture sanitaire, l’usager est resté roi. Et il le demeurera. Nous en avons pris l’engagement. Et chaque jour qui passe en apporte la preuve supplémentaire.

Les mesures barrières, nécessaires à la protection individuelle et collective contre le Coronavirus, n’ont pas barré la voie au service public de l’Etat. Bien au contraire !

La distanciation physique a, paradoxalement, à sa façon renforcé la cohésion sociale autant que la communication verticale et horizontale.

Grâce aux boulevards d’opportunités ouverts par la palette de services qu’offrent les technologies modernes en matière d’information et de communication, le MINFOPRA est aujourd’hui capable de vous rendre un service de proximité appréciable, en droite ligne de vos attentes, quel que soit votre lieu de résidence, quel que soit le service sollicité.

Le Département ministériel dont j’ai la charge, agit ainsi en conformité aux hautes instructions moultes fois rappelées par le Président de la République, Son Excellence Paul BIYA, invitant au respect strict des mesures anti-Covid19.

En effet, les dernières statistiques rendues publiques par le Ministère de la Santé Publique confirment le retour en force de la pandémie, d’où l’impérieuse nécessité pour tous et pour chacun de porter le masque de protection dans les lieux publics et d’éviter des attroupements inutiles.

Mes collaborateurs et moi-même avons travaillé et trouvé des solutions adaptées aux difficultés auxquelles vous faites face, par ces temps de pandémie, dans le suivi de l’évolution de votre carrière (intégration, reclassement, avancement, titularisation, mise en retraite, etc.).

Désormais, à partir de votre ordinateur ou de votre téléphone portable, vous pouvez accéder aux plateformes numériques d’information du MINFOPRA. Quel que soit l’endroit où vous vous trouvez. Il s’agit de nos site web, adresse e-mail et réseaux sociaux

• www.minfopra.gov.cm

• minfopra@minfopra.gov.cm

• Joseph.le@minfopra.gov.cm

• Facebook : ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative237

• Twitter : @minfopra_officiel

• Linkedln : @minfopra_officiel

A travers ces voies de communication modernes, faites-nous part de vos préoccupations et désiratas. Les réponses vous parviendront dans des délais très brefs.

Par mes soins, une équipe aguerrie, d’une vingtaine de collaborateurs, a été mise sur pied. C’est une équipe multisectorielle parce que ses membres sont issus de toutes les directions opérationnelles du MINFOPRA. Ils sont vos points focaux.

Leur mission est de collecter vos questions et préoccupations, les analyser et vous répondre au bout de 24 heures, voire moins, suivant la complexité du problème posé.

Le suivi spécifique des dossiers en ligne est également possible. Par internet. Il vous suffit alors de vous connecter sur notre plateforme dédiée, avec votre téléphone ou votre ordinateur à l’adresse : dossier.minfopra.gov.cm (ici, la position de votre dossier vous est donnée instantanément).

Quid de ceux qui n’ont pas accès à la connexion internet ?

Le dispositif « araignée » mis en place n’oublie personne. Appelez le Call Center du MINFOPRA au numéro vert 1522 (entièrement gratuit).

Nous remercions à cet effet, ceux des opérateurs téléphoniques (Camtel, MTN et Nextel) qui nous accompagnent déjà dans cette démarche de dématérialisation des procédures administratives. Nous exhortons ceux qui hésitent encore à bien vouloir nous rejoindre, ainsi que cela leur est indiqué par la réglementation en vigueur et rappelé par des correspondances de l’Agence de Régulation des Télécommunications (ART).

Quid de ceux des usagers qui n’ont, ni téléphone, ni internet ?

A ceux de nos usagers-rois qui relèvent de cette catégorie, nous disons qu’il vous suffit de vous rendre dans l’une des délégations régionales du MINFOPRA, la plus proche de votre lieu de résidence ou d’affectation. Sur place, mes collaborateurs se chargeront de vous donner tous les renseignements utiles grâce à l’application SIGIPES déjà présente dans les dix Délégations régionales, depuis fin 2018.

Bien plus, il vous est désormais possible de retirer et de faire certifier sur place, tous vos actes de carrière.

Finis donc les longs voyages jusqu’à Yaoundé… si périlleux, si coûteux.

S’agissant des concours administratifs et des facilités mises au point, permettez que je vous en parle prochainement dans une correspondance spéciale, tant le sujet est dense et passionnant. Prenons donc rendez-vous dès le lancement de la nouvelle saison des concours.

Pour conclure, sachez, chers Fonctionnaires et Agents de l’Etat, que tous ces services mis en ligne, s’inscrivent dans le cadre de la facilitation des procédures administratives, instruite par le CHEF DE L’ETAT.

Nous les mettons en œuvre sous la haute diligence de Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

In fine, il s’agit d’amener le service public partout où besoin est, y compris à domicile. Si c’est cela une autre manifestation de la Fonction Publique de proximité, pourquoi ne pas en profiter au moment même où cela est plus que nécessaire et de la sorte contribuer chacun à nous protéger mutuellement face à la Covid-19 ?

Chers usagers-rois, approprions-nous ensemble le vœu de S.E. Paul BIYA de voir émerger l’Administration Publique comme force de progrès. Ceci passe aussi par l’adoption de ces outils digitaux et par leur utilisation.

A très bientôt !