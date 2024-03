France :: Agnes Lebeaupin, 20 Ans Au Service De La Lingerie Fine

Agnes Lebeaupin, originaire de Ngouléma-kong, s’est établie à Tours, une ville de France connue pour son histoire riche datant de 2000 ans. Contrairement à ce que beaucoup choisissent, elle a préféré éviter les grandes villes pour s’installer dans une région plus discrète de l’arrière-pays, après avoir déménagé en France. Formée initialement dans son pays d’origine, elle a réussi à s’intégrer et à choisir une carrière dans la lingerie fine, grâce à sa passion, son intelligence et son professionnalisme. Son travail acharné lui a permis de se classer parmi les 500 meilleurs boutiques de lingerie européene , un secteur traditionnellement dominé par les Européens autochtones. Une distinction du magazine Intima France.

La lingerie, un aspect important de l’intimité personnelle, représente un domaine souvent non exploré ouvertement. Agnes a contribué à changer cette perception, permettant aux femmes de redéfinir leur identité à travers le choix de leurs sous-vêtements. Elle a organisé plusieurs défilés de mode dans la région, et récemment, la mairie de Tours lui a offert l’opportunité d’organiser son dernier défilé, marquant un moment significatif de reconnaissance et de célébration avec sa clientèle, ainsi qu’une occasion de faire ses adieux. Après 20 ans de carrière dans ce domaine, Agnes Lebeaupin ferme un chapitre de sa vie professionnelle pour en ouvrir un nouveau, avec de nouveaux défis à relever.

Agnès Lebeaupin considère la lingerie comme un moyen de communication et d’expression, lui permettant de toucher la France et au-delà. Elle souligne que, depuis deux décennies, ses créations ne se limitent pas à la séduction mais servent de véhicules pour des messages plus larges et positifs. Fière de ses réalisations, elle insiste sur le fait que la lingerie de luxe ne se résume pas à un simple accessoire, mais agit comme un émetteur d’ondes positives, à l’instar d’un bouquet de fleurs ou d’un sourire. Pour elle, ce travail est une réflexion sur le monde, l’Afrique, et en particulier des pays comme le Cameroun et la Guinée équatoriale, soulignant l’importance du bien-être et de la positivité.