Un An Après Le Rachat De Guinness Par Sabc Le Grand Gagnant C'est L'etat Du Cameroun

Un an après l’opération de rachat de Guinness par le groupe Castel, l’état du Cameroun est le plus grand gagnant de ce deal.

C’est très exactement le 23 Juin 2023 face aux députés de la nation que le ministre du commerce rassurait le peuple camerounais sur son engagement à veiller en parfait intelligence avec la commission de la CEMAC au strict respect des engagements pris par la SABC .

En effet , face à la crainte des camerounais sur les risques d’une baisse des recettes fiscales, réduction des emplois etc… les garanties avaient été données par le groupe Castel avec des investissement prévus dans l’outil de production, l’expansion et l’amélioration du réseau de distribution ,la préservation et la création des emplois etc…

Le 26 Mars 2024 cela fera un an que l’opération a été réalisé, et les retombées pour le Cameroun sont immenses... 45 milliards de FCFA ont déjà été investis dans l’outil de production et l’optimisation du système d’Information, Afin de répondre au besoin du marché et de garantir la disponibilité constante des produits GCSA, d’importants travaux sont en cours dans les usines de Boissons du Cameroun de Yaoundé, Bafoussam et Garoua.

A Yaoundé, une nouvelle ligne d’embouteillages d’une capacité de 35 000 bouteilles/heure a été implantée, et est opérationnelle depuis mi-janvier 2024. De même, nous avons procédé à la mise à niveau de l’atelier fabrication de l’usine de Yaoundé.

Autant à Bafoussam qu’à Garoua, l’implantation d’une ligne d’embouteillage de 35 000 bouteilles/heure est un enjeu majeur et les constructions des bâtiments pour accueillir les nouvelles capacités ont déjà démarré et sont en cours.

Cette opération a permis à l’État du Cameroun d’engranger plus de 51 milliards de FCFA d’impôts, soit 14,5 milliards de FCFA de droits d’enregistrement du contrat de cession payés par Castel ; 36,3 milliards de FCFA de l’impôt sur la plus-value et 37,4 millions de droits d’enregistrement liés notamment au transfert d’actions GCSA détenues par les actionnaires minoritaires, payés par Diageo.

En prévision de l'augmentation de la demande en bouteilles et casiers de GCSA, le four N°1 de la SOCAVER a été réhabilité après plusieurs années à l'arrêt. Coût des travaux : 4 milliards FCFA. C'est ainsi que des achats de 23 millions de bouteilles de GUINNESS, d'un montant de 4,8 milliards de FCFA ont été effectués sur la période allant de juin 2023 à février 2024.

Tous ces investissements ont permis d’augmenter la participation des PMEs à hauteur de 03%