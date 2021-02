CAMEROUN :: Meurtre de Florence Ayafor : Le procès des présumés assassins renvoyé au 18 mars :: CAMEROON

Les deux principaux accusés étaient ce 18 février devant le tribunal militaire. La gardienne de prison avait été égorgée en septembre 2019 dans le Nord-Ouest par des inconnus.

Niba Innocent Akuma et Ngang Edmond sont arrivés ce 18 février 2021 au tribunal militaire de Yaoundé à 10h. C’est finalement à 15h que ces deux jeunes poursuivis dans le cadre du meurtre de Florence Ayafor sont invités devant la barre. L’audience se déroule dans une salle à moitié pleine. Me Massih, représentant le cabinet Fousse, constitué pour la défense de la famille était présent à l’audience. Après quelques minutes l’affaire a été renvoyée au 18 mars 2021 pour comparution des victimes et régularisation des lettres de constitution pour les avocats.

Sauf que dans cette affaire, les avocats craignent pour la sécurité de certains témoins, parfois victimes des menaces de la part de ceux qu’ils considèrent comme les commanditaires du crime de la gardienne de prison. C’est à peine la 6ème audience dans cette affaire, où les deux accusés sont poursuivis pour coaction d’actes de de terrorisme, sécession assassinat et défaut de la carte nationale d’identité. Les prévenus sont en détention préventive à la prison centrale de Kondengui depuis août 2020. Ils ont été interpellés dans la région du Nord-Ouest par les forces de défense. Leur arrestation avait été annoncée le 5 juillet 2020 par le capitaine de Frégate Cyrille Atonfack Guemo, le chef de la Division de la communication du ministère de la Défense lors d’un entretien télé. Ces deux jeunes sont présentés comme les auteurs de l’assassinat de la gardienne de prison Florence Ayafor, mère de trois enfants.

Cette jeune dame en service à la prison centrale de Bamenda au moment des faits avait été tuée le 29 septembre 2019. La vidéo de son assassinat avait fait le tour du monde, suscitant indignation et condamnation.