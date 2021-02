CAMEROUN :: Dénouement : Le bâtonnier de l´ordre sera inhumé le 13 mars :: CAMEROON

Après le report des obsèques l’année dernière, Me Charles Patie Tchakoute sera conduit à sa dernière demeure le mois prochain à Bahouoc, son village dans le département du Ndé.

Les dates pour les obsèques du bâtonnier de l´ordre des avocats du Cameroun Me Charles Patie Tchakoute, ont finalement été dévoilées, il sera inhumé le 13 mars à Bahouoc, son village dans le département du Ndé. Celles-ci interviennent quatre mois après son décès. Initialement prévues du 26 au 28 novembre 2020, les obsèques ont été reportées sine die le 25 novembre 2020, par le Chef supérieur du groupement Bahouoc, sa majesté Nkamadjou II Roger, et Madame Tchakoute Patie Clarisse, épouse du défunt.

Selon Me Philippe Memong, le secrétaire général de l’Ordre des avocats au barreau du Cameroun, les obsèques officielles se tiendront du 11 au 13 mars 2021. Les nouvelles orientations sont connues, au terme d'une concertation entre la famille nucléaire et la famille professionnelle du disparu. Faut-il le rappeler, la décision du report avait été prise par l´autorité traditionnelle et la famille, le barreau n'avait pas été associé, apprenant la nouvelle par voie de communiqué. Les obsèques initialement prévues au mois de novembre ont été reportées au moment où les avocats avaient lancé un mot d’ordre de boycott des audiences dans les tribunaux.

Dans le premier programme des obsèques, les hommages judicaires en la mémoire du disparu étaient prévus dans les locaux de la Cour d’appel du Littoral. Les responsables du barreau avaient décidé d’annuler cette cérémonie. Selon certaines indiscrétions, la famille avait préféré d’annuler la date des obsèques compte tenu des relations tendues entre le pouvoir et les avocats. Il faut le préciser lors de la première démarche, l´annonce du programme avait été faite au terme de la session du conseil de l'ordre, tenue par vidéoconférence le lundi 19 octobre 2020. A l´occasion, la bâtonnière p.i Claire Bikouna Atangana avait fait le point des concertations, tant avec la famille de feu le bâtonnier Charles Patie Tchakoute qu'avec quelques anciens bâtonniers de la ville de Douala, aussi bien sur les modalités d'accueil de la dépouille que des obsèques.

Une première veillée sans corps a eu lieu le 20 novembre 2020 à Nkongsamba, ville qui a vu grandir l´éminent avocat. Feu le bâtonnier Charles Patie Tchakoute est décédé le 4 octobre 2020 au Havre en France des suites de maladie, la dépouille de feu le bâtonnier a été rapatriée le vendredi 23 octobre 2020 par l'aéroport international de Douala. Celle-ci avait été accueillie par les avocats à la base aérienne de ladite ville, après une mise en bière mercredi 21 octobre 2020, au funérarium du Havre Nord en présence du bâtonnier du barreau du Havre et des avocats camerounais.