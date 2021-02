CAMEROUN :: Est : découverte macabre :: CAMEROON

Le corps en état de putréfaction d’un conducteur de moto-taxi a été retrouvé le 8 février dernier présente plusieurs coups de poignard.

Les restes du jeune Mohamadou ont été retrouvés au quartier Birpondo à Bertoua, le 8 février dernier. C’est aux environs de 16 h qu’une odeur nauséabonde attire l’attention des populations de cette localité. Après une courte recherche, c’est dans un bosquet situé à 100 mètres du lieu-dit « Carrefour Evario » qu’elles font la macabre découverte. Le corps sans vie d’un jeune homme, portant la chasuble des motos taximen de la ville de Bertoua, est retrouvé. Il y était depuis un certain temps, compte tenu de son état de décomposition avancée. Les autorités compétentes alertées après cette découverte ont fait le constat de ce que la victime a été poignardée plusieurs fois à l’abdomen et sur la bouche.

Selon le médecin légiste de l’hôpital régional de Bertoua, les coups de poignard à l’abdomen pourraient être la cause de la mort du jeune homme. Une autopsie devrait permettre de déterminer à la fois, la date approximative du décès et les causes de la mort. La police judiciaire ayant ouvert une enquête, a alerté la famille du jeune homme perdu de vue depuis plusieurs jours.

D’après celle-ci, la victime âgée de 28 ans, travaillait comme moto taximan depuis cinq ans. Il n’avait, d’après elle, jamais eu de problème sérieux avec quiconque. Le corps a été déposé à la morgue de l’hôpital régional de Bertoua. Les éléments de la police judiciaire poursuivent leurs investigations. Le lieu-dit « Carrefour Evario » est devenu le lieu par excellence des agressions dans la ville de Bertoua. Ce, à cause de l’absence d’éclairage public.