Le championnat démarre le 28 février (officiel)

Le championnat de football camerounais se déroulera en deux poules de 11 et 10 clubs. Il s'étendra sur une periode de 5 mois en raison des contraintes du calendrier international.

Quant aux calendriers des compétitions Elite One et Elite Two, ils seront publiés le 25 janvier. Il en est de même pour les stades devant abriter les matches.

C'est le résumé du communiqué fédéral parvenu à la rédaction de camer-sport.com ce mardi. Le communiqué ne dit pas si Pierre Semengué a pris part à la réunion de concertation. Consultez le communiqué officiel ici