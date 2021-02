CAMEROUN :: Trois morts dans un incendie à Dschang. :: CAMEROON

Le feu a été déclenché dans une maison d’habitation dans la zone du marché B de la ville du chef-lieu du département de la Menoua, le vendredi 12 février 2021.

Trois morts ainsi qu’une maison d’habitation transformée complètement calcinée. C’est le bilan d’un incendie qui s’est déclenché dans la zone du marché B de la ville de Dschang, dans le département de la Menoua, région de l’Ouest, le vendredi 12 février 2021 dernier. Les personnes décédées sont constituées d’enfants, âgés de quatre, de six et de huit ans. Selon les premiers témoins alertés par les cris de détresse, ces enfants sont restés bloqués à l’intérieur de la maison au moment de la montée des flammes. Des mêmes sources, on apprendra que le feu s’est déclenché aux environs de 2 h du matin du vendredi 12 février 2021. C’était en l’absence des parents des trois infortunés.

Cet autre drame intervient ainsi au lendemain d’un autre incendie qui a consumé le jeudi 11 février passé, l’un des camions de la commune de Dschang. Cet engin destiné à la collecte des déchets dans cette municipalité était en pleine activité au niveau de la descente de la paroisse de Dschang-ville, de l’église évangélique du Cameroun. C’est alors que le feu s’est déclenché. Selon les dires du chauffeur de cet engin au moment des faits, l’incendie s’est déclenché entre la cabine et le compartiment compacteur de ce camion. C’est grâce à la prompte réaction des populations riveraines que les flammes ont pu être circonscrites permettant ainsi d’écarter les écoliers inscrits dans plusieurs écoles, près du lieu du drame du pire.

Pour cet autre cas, les uns et les autres n’ont pas manqué de saluer cette mobilisation des populations qui a permis d’éviter des pertes en vies humaines. Cependant, le maire de la commune de Dschang, pense que la disparition de cet engin « va laisser un grand vide qui sera difficile à combler dans le parc municipal ». Selon Jacquis Kemleu Tchabgou, l’engin en question est un don fait à cette municipalité en 2013 par les associations Elans et Tockem, dans le cadre du projet de gestion des déchets dans cette ville universitaire.

Une enquête a été introduite dans le but de déterminer les mobiles réels de cet autre incendie aux dégâts humains irréparables non sans négliger les pertes matérielles importantes. Ces deux autres cas d’incendies surviennent au moment où les familles ayant perdues les leurs dans l’accident de circulation ayant coûté la vie à 55 personnes calcinées à la falaise située entre les villes de Dschang et de Santchou attendent toujours d’être fixées sur les modalités d’inhumation corps encore non identifiés.