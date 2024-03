Cameroun :: Inscription Sur Les Listes Électorales : Harold Nkoudou Mobilise Des Milliers De Personnes À Kekem :: Cameroon

Le secrétaire de la fédération communale du Mouvement pour la renaissance du Cameroun ( Mrc ) appelle les populations à s’inscrire massivement sur les listes électorales. Le dimanche 25 février dernier, il était sur le terrain pour des inscriptions records auprès de l’antenne commune d’Elecam.

Harold Nkoudou, secrétaire de la fédération communale du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) à Kekem travaille pour le succès de cette formation politique lors des prochaines élections locales, législatives et présidentielle. Pour lui, cet arrondissement constitue un bastion solide pour le parti de Maurice Kamto. C’est ainsi qu’il déclare avoir favorisé l’inscription de 2000 personnes la semaine dernière sur les registres des inscriptions tenus par Élection’s Cameroon(Elecam).

Pour la journée du dimanche 25 février dernier, au niveau de la ville de Kekem, environ 210 personnes se sont inscrites avant 15heures. Et les opérations se sont poursuivies jusqu’à tard dans la soirée. Le secrétaire de la fédération communale du MRC compte aussi sur l'engagement et le civisme des conducteurs de motos taxis en vue du changement dans la paix comme le clame le Pr Maurice Kamto.

Suite à cette campagne en faveur des inscriptions sur les listes électorale, Harold Nkoudou fait savoir que le Mrc a gardé une force de mobilisation exemplaire à Kekem.

Il soutient que le plus important est de se préparer pour gagner les prochaines échéances électorales. " Nous allons nous organiser pour défendre nos votes. Tout l'arrondissement de Kekem fait confiance au Mrc.

La mobilisation pour l’intensification des inscriptions sur les listes électorales constitue un acte d'affirmation de notre engagement pour les valeurs républicaines prônées par le Mrc ", souligne-t-il. Cette option est partagée par Léopold Ngomi, un proche du MRC. Celui-ci est d’avis que le MRC doit se préparer solidement pour prendre la mobilisation en vue de l’intensification des inscriptions sur les listes électorales constitue un acte d'affirmation de notre engagement pour les valeurs républicaines prônées par le Mrc ", souligne-t-il. # Pour l’amélioration de nos conditions de vie ici au Cameroun et pour une alternance nous avons été martyrisés, nous avons nos membres encore gratuitement en prison. Mais nous avons tenu bon grâce à un Leader éclairé KAMTO.

Aujourd'hui , c'est l'heure des récoltes. Quand on a semé on doit récolter, sinon la récolte va pourrir au champs. Pour récolter tu dois être inscrit, voter, surveiller et défendre ton vote#, affirme -t-il.