CAMEROUN :: Intoxication alimentaire : trois morts à Yaoundé :: CAMEROON

Une mère de 22 ans et ses deux filles âgées de 3 et 6 ans sont décédées le 10 février dernier à l’Hôpital de district d’Efoulan, où elles ont été transportées de toute urgence.

Fin tragique pour une mère et ses deux filles. Ernestine Mbarga Etoundi, 22 ans, la petite Marie-Laure, six ans et sa sœur cadette, Esther, âgée de trois ans et demi, sont décédées le 10 février dernier juste après avoir consommé de la viande de porc et du riz. La scène s’est déroulée au lieudit « Nsam après escale » à Yaoundé.

D’après les informations recueillies à la Compagnie de Gendarmerie de Yaoundé II, c’est aux environs de 21h que tout a commencé. « La mère a servi la viande de porc qu’elle avait préparé mardi dernier à ses enfants. L’ayant consommée la veille avec du bâton de manioc, elle a remplacé ce complément le jour d’après par du riz. C’est donc après avoir mangé ce repas avec ses deux filles que les choses ont commencé à aller de mal en pis », explique une source à la gendarmerie.

La petite de trois ans a commencé à convulser. Elle sera transportée de toute urgence à l’hôpital de district d’Efoulan par sa génitrice. L’enfant rend l’âme en chemin. Une fois rentrée à la maison, la mère présente les mêmes symptômes. Transportée elle aussi à l’hôpital, elle y rendra l’âme, tout comme sa fille de six ans admise quelques heures après dans le même centre hospitalier. Les corps ont été déposés à la morgue de l’Hôpital central de Yaoundé. Une enquête a été ouverte à la Compagnie de Gendarmerie de Yaoundé II pour déterminer la cause de cette tragédie.