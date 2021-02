MONDE ENTIER :: LaLiga Ultimate Xpert : StarTimes fait des heureux gagnants! :: WORLD

Lancée il y a 1 semaine par la filiale camerounaise de StarTimes, opérateur leader de télévision numérique en Afrique, la compétition LaLiga Ultimate Xpert bat son plein et connaît de nombreux participants.

La compétition est ouverte à tous et le principe est le suivant: chaque Mercredi, une vidéo est postée sur la page Facebook de StarTimes Cameroun. Dans cette vidéo, un joueur ou un ambassadeur de LaLiga pose une question et les participants doivent donner la bonne réponse en commentaire. Par la suite, ils doivent inviter leurs amis à ‘’liker’’ leur commentaire et partager la vidéo en mentionnant LaLigaUltimateXpert.

De nombreux lots sont à gagner chaque semaine: Un maillot (barcelone/real de madrid/atlético de madrid), un ballon de foot et un kit supporter contenant un sac pc, une écharpe, un t shirt, une paire de chaussettes… tous brandés LaLiga.

A l’issue de cette compétition qui durera 7 semaines, un gagnant aura la chance de remporter le gros lot: UN VOYAGE EN ESPAGNE, pour vivre en direct un match de football de LaLiga et profiter de nombreuses autres activités.

Le tout 1er gagnant est connu: il s’agit de Ulrich Assomou, jeune comédien camerounais en devenir. Il a reçu le soutien de ses fans, qui ont massivement voté pour lui. A la remise de son lot, il a exprimé sa joie en ses termes: ‘’Je suis un fan incontesté du FC Barcelone et je suis très content d’avoir gagné. Cela n’a pas été de tout repos. Merci à tous ceux qui m'ont apporté leur soutien à travers les likes et les partages. Je croise les doigts pour le gros lot: le voyage en Espagne”.

La compétition se poursuit chaque semaine sur la page Facebook de StarTimes et s’achèvera le 17 Mars 2021.