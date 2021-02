CAMEROUN :: Région de l'Est: Un engin chinois tue un jeune orpailleur :: CAMEROON

Village Kambelé II. Arrondissement de Batouri, région de l'Est Cameroun.

Un jeune chercheur d'or trouve la mort. C'était le dimanche 07 février 2021. Le jeune homme a mortellement été percuté par l'engin d'une entreprise chinoise exploitant des minerais dans ce village. Très remontés contre les Chinois, les riverains parlent d'un acte délibéré pour avoir le monopole du sous-sol du village Kambelé II, au détriment des fils même de la région.

La mort du jeune qui provoquera la colère des populations, sera de trop pour celles-ci. Elles accusaient déjà l'entreprise chinoise d'ignorer royalement le volet responsabilité sociétale, histoire ne pas contribuer au développement du village. Les populations en furie ont mis le feu sur l'engin de la compagnie minière chinoise, et ont investi le siège de la société, commettant plusieurs dégâts au passage.

Les dirigeants chinois ont fait appel aux forces de l'ordre, lesquelles ont procédé à plusieurs arrestations de manifestants. Le pire a été évité de justesse. L'intervention des forces de sécurité a occasionné plusieurs blessés. Les personnes interpellées, les jeunes pour la plupart, sont en garde à vue à la compagnie de gendarmerie de Batouri.



Des témoins rapportent que des affrontements sont fréquents entre populations de l'Est et compagnies minières étrangères, notamment chinoises. Le gouvernement est même accusé par les populations de la région de l'Est, de laisser les Chinois piller le sous-sol de cette partie du pays riche en minerais, sous le couvert de travaux publics, dont la construction des routes et autres infrastructures qui leur sont confiées.