Cameroun :: Bruno Bidjang Convoqué Au Tribunal Militaire Le 14 Mars 2024 :: Cameroon

Dans une affaire qui suscite déjà de vives réactions au Cameroun, le journaliste Bruno Bidjang a été placé en détention à la prison principale de Kondengui, suite à une convocation chez le commissaire du gouvernement le vendredi 23 Février 2024. Cette décision fait suite à ses propos tenus après l'augmentation du prix du carburant, où il appelait les Camerounais à exprimer leur indignation.

Initialement accusé par les gendarmes du Service des Enquêtes Judiciaires de la Gendarmerie nationale (SED) d'« incitation à la révolte, Révolution et autres », les faits ont été requalifiés par les magistrats militaires. Bruno Bidjang est désormais détenu pour « propagation de fausses nouvelles ». Cependant, cette nouvelle qualification a été accueillie avec scepticisme par certains observateurs, qui soulignent le manque de fondement solide pour étayer de telles accusations.

Cette affaire prend une tournure d'autant plus intéressante que Bruno Bidjang se trouve être convoqué au Tribunal Militaire pour le 14 mars 2024. Cette convocation intervient dans un contexte déjà tendu, alors que l'affaire Martinez Zogo est en cours d'instruction au tribunal militaire. Certains remettent en question la pertinence de cette convocation, soulignant qu'étant déjà engagé dans une affaire similaire, Bruno Bidjang aurait dû être épargné d'une enquête supplémentaire à la gendarmerie.

La détention de Bruno Bidjang soulève également des préoccupations concernant la liberté d'expression et la liberté de la presse au Cameroun. De nombreux défenseurs des droits de l'homme et organisations de médias ont déjà exprimé leur inquiétude quant à ce qu'ils considèrent comme une répression croissante à l'égard des voix dissidentes et critiques.

Alors que le débat sur la liberté d'expression continue de faire rage dans le pays, l'affaire de Bruno Bidjang pourrait bien devenir un point focal pour ceux qui cherchent à défendre ces droits fondamentaux. La convocation au Tribunal Militaire le 14 mars prochain sera scrutée de près, non seulement par les médias et les défenseurs des droits de l'homme, mais aussi par tous ceux qui se préoccupent de l'état de la démocratie au Cameroun.