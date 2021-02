CAMEROUN :: Yaoundé : incendie gigantesque à Mendong :: CAMEROON

Le feu allumé par un ferrailleur a détruit magasins, menuiseries, sept véhicules et autres sur plus de 500 m2 près du supermarché Dovv, dimanche dernier.

Sept véhicules détruits. Avocatiers et pruniers brûlés jusqu’au sommet. Des magasins, garages, menuiseries et boutiques en matériaux provisoires partis en fumée. L’incendie survenu dimanche autour de 16h, à quelques mètres du supermarché Dovv au quartier Mendong à Yaoundé, a fait de nombreux dégâts. Sur les lieux ce lundi après-midi, une odeur de brûlé embaume encore le site.

Entre les débris de planches, les morceaux de fer, Simplice O., menuisier métallique est visiblement désemparé. Tout son matériel a été réduit en cendres. « Je suis dépassé », lance-t-il. Un peu plus loin, une dame, foulard noué aux hanches et le regard dans le vide est inconsolable. Sa boutique n’existe plus. « Je suis finie. Comment vais-je faire pour me relancer ? », se demande-t-elle. Sur les visages de la plupart des victimes, se lisent tristesse et désolation.

Selon les témoignages glanés sur les lieux, le feu aurait été allumé par un ferrailleur. Comme à l’accoutumée, ce dernier brulait du caoutchouc afin de récupérer le fer pour le transformer plus tard. C’était son gagne-pain. Et dimanche en l’absence de tous ses voisins, il était au four et au moulin. Mais ce qu’il avait l’habitude de faire a tourné au vinaigre. Le petit feu est devenu grand. Il a essayé de l’éteindre en versant de l’eau, mais les flammes ont plutôt gagné en intensité.

Bilan, des boutiques, menuiseries, véhicules, matériels de construction et autres ont été détruits sur plus de 500 m2. Selon une source bien introduite à la Compagnie de gendarmerie de Yaoundé II, c’est la mobilisation des sapeurs pompiers sur les lieux qui a permis de limiter les dégâts. Il n’y a pas eu de pertes en vies humaines mais n’eût été leur intervention, les flammes auraient davantage ravagé les lieux.