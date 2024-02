Cameroun :: Production Énergie Électrique: M.gaston Eloundou Satisfait De La Qualité Des Prestations De Globeleg :: Cameroon

Le ministre de l’Eau et de l’Energie (Minee), Gaston Eloundou Essomba, a effectué une visite de travail sur le site de la centrale thermique de la Dibamba Power Development Company (DPDC), le 23 février 2024.

Au cours de la séance de travail entre le membre du gouvernement et le staff du groupe Globeleq, le Directeur Général, Frédéric Didier Mvondo, a expliqué le rôle clé de la Centrale dans la production d’énergie électrique au Cameroun.

La filiale du britannique Globeleq, a-t-il précisé, possède une centrale thermique de 88 mégawatts, alimentée en fuel lourd. M. Mvondo s’est également réjoui de l’exploit relevé par son entreprise, en termes de mesures mises en place en interne pour protéger les personnels. A titre d’exemple, depuis la mise en œuvre de la centrale le 6 décembre 2009, la DPDC enregistre 15 années consécutives sans accident avec arrêt de travail, soit 5221 jours. Au cours de la visite sur site, le ministre Gaston Eloundou Essomba s’est dit satisfait de la qualité des infrastructures et des moyens développés par la centrale de Dibamba pour apporter son soutien au système électrique du Cameroun. « Nous avons eu l’occasion de discuter avec les principaux consommateurs d’énergie pour leur expliquer la situation à laquelle nous faisons face qui est due à une crise hydrologique dans le bassin du Ntem, réduisant fortement la production du barrage de Memve’ele. Il fallait donc que les centrales thermiques prennent le relais. Elles fonctionnent désormais en base et donc on peut les faire tourner 24h/24 quand cela est possible », a indiqué le ministre.

88 mégawatts disponibles 24h/24 pour le bonheur des ménages camerounais

La centrale thermique de Dibamba occupe donc une place de choix dans l’agenda du gouvernement. « Avec ses 08 machines, c’est pratiquement au moins 80 MW que cette centrale doit produire. Nous devons donc veiller à ce que cette centrale soit opérationnelle et qu’elle puisse répondre à cette demande pour couvrir ce gap de production auquel nous faisons face aujourd’hui », a poursuivi M. Eloundou Essomba.

Le tour du propriétaire a en outre permis de constater que les machines sont opérationnelles, en bon état et bien entretenues. « Sur les 08, il y a une qui est en maintenance. Les sept autres sont opérationnelles et peuvent être mises en service à tout moment et en 20 minutes, on peut avoir tous les 80 MW jetés dans le réseau. La condition, c’est tout simplement rendre disponible le combustible, et le gouvernement s’attèle à ce que le combustible soit disponible », souligne le Minee.

Du côté de la Dibamba Power Development Company, l’on salue les efforts du gouvernement pour « son soutien indéfectible » dans l’accompagnement de la mise en œuvre des activités sur le terrain. « Je crois que le ministre l’a dit, nous avions besoin de recevoir du fuel pour pouvoir approvisionner l’économie camerounaise de nos 88 MW. Aujourd’hui, c’est fait. Le gouvernement assure de façon continue les livraisons de fuel dans nos centrales et nos centrales sont disponibles : la centrale de Dibamba couvrant, comme l’a dit le ministre, 80 MW au moins tous les soirs », fait observer Frédéric Didier Mvondo. « Nous sommes satisfaits par cette visite. Le gouvernement est venu nous rassurer de ce que cet effort sera poursuivi tant qu’il y a les problèmes d’hydrologie dans le système », conclut-il.