Cameroun :: Paris Hippique : Il Gagne 106 Millions Fcfa Au Pmuc :: Cameroon

Le nouveau millionnaire a été célébré le 5 février 2024, au cours d'une cérémonie présidée par la hiérarchie de cette entreprise.

Un parieur du pari mutuel urbain camerounais (Pmuc) a gagné la somme de 106 millions FCFA. Cet inconditionnel du Pumc a trouvé la bonne combinaison d'une des courses. Selon la responsable du Kiosque dans lequel, a été validée la combinaison gagnante, c'était une journée difficile. «J'hésitais à travailler le lendemain. Je suis finalement allée. La parieur m'a appelé vers 9h 30, j'ai fait son jeu. Vers 15h30, je vois le commercial qui vient dans la voiture, dire qu'ici, on a gagné 106 millions FCFA», explique la responsable.

Le gagnant a été célébré le 5 février au cours d'une cérémonie organisée à l'immeuble-siège du Pmuc et présidée par l'administration de cette entreprise. C'était en présence de la présidente du conseil d'administration, Tatyana Eldin, du directeur général, Jean Louis Tasso. La cérémonie a été agrémentée par la présence de l'artiste Vanister.

Pour le directeur général du Pmuc, l'année 2024, a démarré en beauté, après s'être achevée sur la même note. «On a clôturé l'année en beauté avec une gagnante de plus de 159 millions FCFA le 31 décembre. Et on commence en fanfare avec ce gagnant de plus 106.000.000 FCFA. C'est de bonne augure pour cette année 2024», se réjouit Jean Louis Tasso.



Selon le Pmuc, «C'est une agrégation d'enjeux dans plus de 30 pays, qui permettent au Pmuc de pouvoir offrir des sommes chaque jour aspirationnel. C'est un concept que nous avons lancé en janvier 2019, dans lequel les parieurs trouvent beaucoup de satisfaction. Nous continuerons à la développer», promet, Emmanuel Nwe Nwe, le responsable Marketing Pmuc.