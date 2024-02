Guinée Équatoriale :: Scandale Dans Le Football Équato-Guinéen : Emilio Nsue Et Iban Salvador Dénoncent La Corruption :: Equatorial Guinea

Dans un retentissant réquisitoire contre la Fédération équato-guinéenne de football, Emilio Nsue et Iban Salvador, récemment évincés de la sélection nationale, ont dévoilé au grand public des pratiques jugées scandaleuses. C'est lors d'un live sur Instagram, jeudi soir, que les deux joueurs ont choisi de briser le silence et de mettre en lumière ce qu'ils qualifient de "cancers", de "voleurs" et de "menteurs" au sein de l'instance dirigeante du football de leur pays.

La controverse a éclaté après que les deux cadres de l'équipe nationale équato-guinéenne aient été exclu de la sélection pour des raisons disciplinaires, une décision jugée arbitraire et peu convaincante par les intéressés. Emilio Nsue, en particulier, a pointé du doigt des pratiques qu'il qualifie de corrompues, alléguant le détournement d'une somme colossale d'un million d'euros destinée à soutenir le football local après la Coupe d'Afrique des Nations 2022 au Cameroun. Malgré leurs performances sur le terrain, les joueurs n'auraient jamais vu la couleur de cette promesse de rétribution.

Mais le problème va bien au-delà de simples dissimulations financières. Nsue dénonce également une atmosphère toxique au sein de la sélection nationale, où règnent le chantage et les menaces à l'encontre du sélectionneur. Il décrit une tentative de division du groupe, avec des méthodes dignes d'un mauvais polar : des membres de l'encadrement agissant en tant qu'espions, des humiliations publiques et des manœuvres visant à affaiblir la cohésion de l'équipe.

La réaction des joueurs ne s'est pas fait attendre. Dès l'annonce de l'éviction de Nsue et Salvador, l'ensemble de l'équipe nationale a exprimé son désaccord en signant une lettre ouverte dénonçant non seulement les suspensions injustifiées, mais également la disparition de primes conséquentes et les conditions précaires de leur hébergement lors des préparatifs.

L'ex-sélectionneur Juan Micha Obiang, lui-même remercié cette semaine, a tenu à prendre la défense de Nsue, réfutant les motifs invoqués par la fédération pour justifier sa suspension. "Je suis surpris que l'on prétende que les joueurs ont été exclus à la suite de mon rapport", a-t-il déclaré, soulignant ainsi le flou entourant les décisions de l'instance dirigeante.

Cette affaire met en lumière les dysfonctionnements profonds au sein de la Fédération équato-guinéenne de football, jetant une ombre sur l'intégrité et la transparence de l'organisation. Alors que le football devrait être un vecteur d'unité et de fierté nationale, il se retrouve entaché par des luttes de pouvoir et des pratiques douteuses qui risquent de compromettre l'avenir du sport dans le pays.