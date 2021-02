CAMEROUN :: Stève Tchoumba« Le Haut-commissariat du Canada est notre partenaire privilégié » :: CAMEROON

Le directeur exécutif d’Activspaces, plate forme regroupant plusieurs entreprises actives et exerçant dans l’économie numérique, basée à Douala, à Buea et à Bangangté, présente le volet social de leurs activités.

Vous avez formé du 11 au 15 janvier dernier, 20 femmes âgées de 25 à 60 ans à Bangangté au management de leurs micros entreprises. Personne n’y a pensé avant vous.

Activspaces tient à participer à l’autonomie et à l’émancipation des femmes qui veulent oser. Nous leur offrons des outils de base nécessaires pour développer leurs entreprises. Nous ne le dirons jamais assez : une femme que l’on forme est une nation que l’on bâtit. Nous avons récemment ouvert une représentation d’Activspaces dans la ville Bangangté dans la région de l’Ouest du Cameroun. Nous l’avons inaugurée par cette activité. Nous nous réjouissons de ce que les 20 femmes, toutes satisfaite de notre offre, soient déjà en train d’appliquer des enseignements reçus.

Nombre de ces femmes ne sont pas allées loin à l’école. Le choix des modules de formation a-t-il pris en compte cet aspect et le fait qu’elles soient en milieu rural ?

D’emblée, Activspaces étant un Hub Technologique, nous pensons que la technologie et le digital peuvent être des leviers de croissance. Pour revenir à votre question, nous avons choisi les modules en fonction des éléments que vous avez soulevés. Nous leurs avons achetées des téléphones et avons maintenu le curseur sur la manipulation de cet outil qu’elles puissent s’en servir afin de mieux développer leurs business. Par exemple, elles ont ouvert leurs comptes Facebook officiel où elles y venteront leurs biens et services.

L'on a vu l'implication du Haut-commissariat du Canada au Cameroun. Comment ce partenariat s'est-il noué ?

Le Haut-commissariat du Canada au Cameroun est un partenaire privilégié d’Activspaces. Nous avons reçu en visite le Haut-commissaire lui-même dans nos représentations de Douala et de Buea. C’est après ces visites que le programme de renforcement de capacité des femmes entrepreneures de Bangangté a été financé à 90% par le Fonds canadien pour les initiatives locales.

Existe-il un mécanisme de suivi pour savoir si ces femmes formées intègrent votre approche de management ?

Le programme Cgwera, de renforcement de capacités des femmes entrepreneures en milieu rural que nous menons à Bangangté ne s’arrêtera pas seulement à la formation que nous leurs avons donnée en une semaine. Nos coachs et mentors font des descentes sur le terrain à l’effet de se rassurer qu’elles mettent en œuvre ce qu’elles ont reçu pendant la formation. Cette phase va se poursuivre jusqu’au 26 Février, au terme de laquelle il y’aura une cérémonie de clôture du programme parrainé par le Haut-commissaire du Canada au Cameroun, avec la présence de plusieurs autorités locales et nationales. Cette cérémonie de clôture sera une autre occasion de mettre ces femmes en contact avec des potentiels partenaires qu’elles rencontreront dans le but d’accroitre leur business et partant leurs revenus.