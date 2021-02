CAMEROUN :: FONDS DE KAMTO CONTRE LE COVID-19 : Un audit et des questions sans réponse :: CAMEROON

La synthèse du rapport publiée il y a quelques jours ne fait pas toute la lumière sur la destination des fonds mobilisés dans le cadre de l’opération Survie Cameroon Survival Initiative (SCSI).

Le rapport d’audit de la gestion des fonds collectés dans le cadre de Survie Cameroon Survival Initiative (SCSI), fonds d’urgence lancé le 3 avril 2020 par le président du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC), Maurice Kamto, en guise de contribution de son parti à la croisade contre la pandémie de Covid-19, était très attendu. La note de synthèse de cet audit réalisé par le cabinet « ACDB Consulting », publiée le 27 janvier, note que « la totalité des dons nets reçus dans le compte SCSI (806 300 euros, près de 530 millions de FCFA) a été affectée aux dépenses liées à l’objectif principal de l’initiative survie Cameroun ; soit 85% consacrés directement à l’objectif, 10% consacrés aux frais juridiques et aux frais de mobilisation et 5% de solde ».

Mais l’auditeur avoue être dans l’incapacité de dire si tous les fonds collectés ont été virés dans le compte de SCSI. C’était pourtant l’une des missions qui lui avaient été assignées. Effet, selon le président du comité de gestion de SCSI, Christian Penda Ekoka, l’idée de réaliser « cet audit indépendant » est née « suite à l’écart constaté entre le montant affiché sur le site internet (de collecte des dons) et le montant mis à la disposition de SCSI ». Le cabinet confirme certes le gap, évalué à 331 122 euros (soit plus 217 millions de FCFA). Mais, il affirme qu’« en l’état actuel des observations, il n’a pas été possible d’établir de manière certaine et formelle l’origine de cet écart ».

ACDB Consulting, qui demande une enquête plus approfondie, privilégie cependant la piste de « la mise en place d’un système multi-passerelle ou l’implémentation d’un compte bancaire en ligne alternatif en lieu et place du compte officiel ». C’est que, le site internet de collecte des fonds compte pas moins de neuf administrateurs avec les mêmes droits et privilèges. « La multiplicité des administrateurs sur un site internet est un facteur de risque important », explique l’auditeur. « De plus, il s’agit d’un site de collecte de dons dans lequel nous avons démontré, dans les protocoles, que la suppression de lignes de don ou la modification du statut d’un don est une opération facile à appliquer », poursuit-il.

La synthèse de l’audit est par ailleurs muette sur le sort du secrétaire de la fédération régionale du MRC en Europe. Henri Djoko, soupçonné de malversations dans la collecte des dons, avait même été suspendu par Maurice Kamto. « L’intéressé devra se tenir à la disposition de l’auditeur commis dans le cadre de cet audit pendant toute la durée de celui-ci. Il devra fournir à l’auditeur toutes les informations en sa possession dont celui-ci aurait besoin pour un bon accomplissement de sa mission, notamment celles relatives aux plateformes de collectes de dons et aux comptes bancaires liés à l’opération SCSI », précise la décision de suspension.

En effet, c’est cette fédération qui a créé un site internet dédié à la collecte des dons à travers les opérateurs bancaires Stripe et PayPal. Elle avait également la charge de virer dans un compte domicilié à la banque CIC basée à Strasbourg en France. Mais un communiqué publié à Zurich vient en rajouter à la confusion : « Une synthèse de ce rapport (d’audit NDLR) a été rendue publique via les réseaux sociaux. L’équipe technique, pourtant partie prenante, n’a curieusement pas été auditée et reste à cet instant toujours en attente dudit rapport ». Plus tard, elle publie un rapport sur un incident survenu sur le site web de SCSI qui parle plutôt d’un bug. « Ce dysfonctionnement sur la plateforme de collecte des dons SCSI est dû à un bug dans le module complémentaire de sélection et de conversion des devises en euros », précise l’équipe technique.

Christian Penda Ekoka, pour couper court à toutes les conjectures, clame sa volonté de transparence. Il promet, dès la fin de l’audit complémentaire, de mettre à la disposition de tout le monde « tous les documents relatifs à l’initiative SCSI, y compris le rapport intégral de l’auditeur indépendant, à travers un site internet dédié qui sera plus facile d’accès dans les toutes prochaines semaines ». Sauf que d’aucuns doutent de cette volonté, en rappelant, par exemple, que l’auditeur a été recruté sans appel à candidats, sur une base que seul Christian Penda Ekoka connait.