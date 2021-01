CAMEROUN :: Go.cam : le nouveau système de vérification de l’âge :: CAMEROON

La protection des mineurs en ligne est, depuis quelques années, une préoccupation majeure pour le gouvernement français. Avec la popularisation d’Internet et des terminaux (PC, tablette, smartphone…), qui sont de plus en plus utilisés par les mineurs, il est devenu difficile de tenir les plus jeunes à l’écart des contenus réservés uniquement aux adultes (sites pornographiques, casinos en ligne, etc.). Afin de se conformer aux exigences du gouvernement en matière de sécurité, Go.cam a conçu un système de vérification de l’âge en ligne.

Go.cam, l’application qui renforce votre cybersécurité

Avec Go.cam, pour la Verification d'Age , il est désormais possible de sécuriser la navigation des mineurs sur Internet. En effet, grâce au protocole de sécurité imposé par cette application, l’âge des internautes tentant d’accéder à des sites réservés aux adultes est rapidement vérifié. Ainsi, l’application protège les mineurs en les empêchant d’accéder à des contenus qui peuvent heurter leur sensibilité.

Cette vérification de l’âge de l’utilisateur d’Internet peut se faire en seulement quelques clics. L’utilisation de ce système a été rendue le plus simple possible afin qu’il soit accessible à toute personne (petit ou adulte) capable de surfer sur la toile. De quoi optimiser la cybersécurité.

Go.cam, une innovation qui respecte votre vie privée

Si le système mis au point par Go.cam charme par sa capacité à restreindre l’accès aux contenus déconseillés aux mineurs, il séduit encore plus les internautes par son mode de fonctionnement particulier.

En effet, contrairement aux autres applications qui collectent les données personnelles parfois à des fins de marketing, Go.cam ne conserve et ne transmet aucune donnée personnelle. Ce système de vérification de l’âge assure par conséquent à ses utilisateurs une totale confidentialité. Mais comment est-ce possible ?

Lorsqu’un internaute fait recourt à Go.cam, la caméra du terminal utilisé (smartphone ou ordinateur) s'active afin d’évaluer l’âge de ce dernier par le biais d’une intelligence artificielle (IA). Si l’IA identifie l’utilisateur d’Internet comme étant un adulte, celui-ci pourra alors poursuivre sa navigation en toute liberté. Par contre, s’il est détecté comme ayant un âge beaucoup trop proche de la majorité (18 ans en France), le système utilisera un autre moyen pour vérifier son âge. Ceci permet de prévenir les erreurs éventuelles.

Ainsi, l’internaute identifié comme mineur devra à l’étape suivante prendre une photo de sa pièce d’identité (CNI, passeport, permis de conduire…) en se servant de sa webcam, de la caméra de son smartphone ou de sa tablette.

Une fois fait, l’IA procédera au contrôle de la photo de sa pièce et de sa date de naissance. À part exploiter ces données pour donner ou refuser l’accès à l’internaute, l’IA ne transmet et ne conserve les informations fournies par l’utilisateur. D’ailleurs, une fois l’opération de vérification terminée, les données stockées sur la mémoire du téléphone ou de l’ordinateur sont automatiquement supprimées.

Un outil qui prévient tout risque de hacking

Parce qu’il ne sauvegarde et ne transmet de données en ligne, Go.cam réduit à zéro les risques de piratage ou de fuites de données sur Internet. De même, aucun cookie de tracking n’est installé sur votre terminal pendant le traitement de reconnaissance. Les internautes qui désirent naviguer sur la toile en parfaite confidentialité et dans le plus grand respect de leurs vies privées peuvent dès lors l’utiliser en toute quiétude.