CANADA :: L'Ong Cameroon We can dévoile son projet d'aide aux victimes de la crise anglophone au Cameroun

Ils sont nombreux, de nationalités diverses, aussi bien des Européens que des Africains, réunis au sein de Cameroon We Can, ONg de droit canadien, qui se sont donné pour principal objectif de réaliser des projets humanitaires en direction du Cameroun

Depuis quelques semaines, ce sont les prisonniers politiques et leurs familles respectives qui ont bénéficié du soutien de cette organisation humanitaire. Ce programme humanitaire au fil des jours, ne cesse de susciter tant d’admiration de la part des observateurs tout en suscitant au sein de la diaspora camerounaise et aux amis du Cameroun un grand engouement .

"Il est question pour nous dans la Phase II de notre projet en direction du Cameroun de mettre sur pied un programme de Suivi des femmes et des enfants de personnes déplacées à l’intérieur et à l’extérieur, voire leur réinsertion sociale " nous confie la cellule de communication de cette ONG canadienne qui possède ses démembrement en Europe et en Afrique, très active dans le domaine humanitaire au Cameroun.

"Des équipes de bénévoles de Cameroon We can sont à pied d’œuvre sur le terrain afin d'identifier les besoins urgents les plus cruciaux des victimes de la crise anglophone" affirme notre source.

Comment cette Ong procède t-elle pour convaincre les différents donateurs ?

Des campagnes d'explication et de sensibilisation meublent leurs programmes. Que ce soit des ateliers ted-like talks sur le contenu du projet ainsi que des réunions de travail en ligne avec des personnalités sensibles à la problématique, notamment des partenaires sociaux internationaux, tout est réuni pour donner une coloration exceptionnelle aux différents projets humanitaires en direction du Cameroun.

Selon ces Camerounais de la diaspora réunis dans le projet Cameroon We Can, tous peuvent contribuer dans ce fonds de solidarité en se connectant sur la plate-forme https://cameroonwecan.org .

Il suffit simplement de se connecter sur cette page, cliquer sur l'onglet " Faites un don maintenant" ou "Faire un don pour NOSO". Vous êtes libres de choisir votre montant à donner. Une fois que c'est fait, vous remplirez le formulaire relatif à votre identité et des informations complémentaires. Le don validé, vous recevrez une preuve par voie de mail que vous aviez préalablement renseigné.

Lancé officiellement le 13 décembre dernier, ce projet a déjà reçu 16 920,00 € et ne compte pas s'arrêter là.

Le projet "Cameroon We Can" rassemble les membres des diasporas camerounaises pour des actions communes de solidarité pour l’avènement, la promotion et l’instauration de la démocratie et le respect des libertés publiques et individuelles au Cameroun par des moyens légaux et pacifiques.

Lire aussi: CAMEROUN :: NOËL ET NOUVEL AN: L’ONG CAMEROON WE CAN DONNE DE LA JOIE AUX FAMILLES DES PRISONNIERS POLITIQUES

Apporter une réponse forte aux plaies sociales, par une contribution significative de la part de tous..

Faudra t-il le souligner, les personnes ayant contribué à la collecte de fonds ont droit aux informations sur les dépenses et sur les bénéficiaires. Une manière de rassurer tous ceux et celles qui ont participé à cette contribution salvatrice pour des causes sociales au Cameroun