Chan Cameroun 2021: Les premiers qualifiés pour les quarts sont connus :: CAMEROON

En s'adjugeant respectivement les premières et deuxième places de la poule A, le Mali et Cameroun se positionnent comme les premiers qualifiés au second tour du Chan 2020.

Au stade Omnisports de Mfandena, le Cameroun a su tenir tête aux Étalons du Burkina Faso qui ont entièrement dominé le premier quart d’heure. Pourtant les Lions, sans Jacques Zoua resté 90 minutes sur le banc, ont lancé les hostilités avec une occasion de Ngon A Tiati dès la première minute. La frappe du milieu de terrain est difficilement déviée par le gardien Sawadogo. Cette piqûre fait entrer dans le match les joueurs burkinabè qui vont prendre d'assaut la défense camerounaise.

Dangereux à quatre reprises par l'entremise de Mohammed Lamine (4e, 7e, 10e et 11e minutes) les Burkinabé montrent clairement leurs ambitions : la qualification pour le second tour. D’autant plus que du côté de Douala-Japoma où se joue l'autre match de la poule A , le Mali ne traine pas à mettre en pratique ses intentions car dès la 11è , Demba Diallo va ouvrir le score face Zimbabwe.

Pendant ce temps, gardien camerounais Haschou Kerrido, visiblement dans un grand soir . Il va enrayer plusieurs tentatives burkinabè maintenant les Lions A prime dans le tournoi. Le trio de milieux de terrain Onana, Oukiné et Tchuenté étonnement perméable ne rassure pas. Les interventions des défenseurs Aurélien Étamè et Salomon Banga font lever le public et le Cameroun à enfin son temps fort.

Tchuente puis Ngon A Tiati ont des occasions avant le repos même si Lamine du Burkina donne toujours du fil à retordre à Étamè.

En deuxième mi-temps, le gardien Camerounais Kerrido est encore décisif (55e). Mais devant, Ngon A Tiati n’y arrive toujours pas (68e). Malgré deux ou trois coup francs bien placés pour le Burkina, le score n’évolue pas à Mfandena, ni à Douala. Ce qui conforte la première place du Mali (7 points) qui a gagné deux fois en trois rencontres lors du premier tour de cette sixième édition du CHAN2020.

En terminant deuxièmes avec cinq points, les Lions A’ joueront en quart contre le 1er de la poule B au stade de Japoma à Douala, à 20h, le samedi 30 janvier 2021.