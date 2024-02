Can : Retour Sur Le Parcours Du Cameroun, Éliminé En Huitièmes De Finale Par Le Nigeria :: Cameroon

La campagne du Cameroun dans la Coupe d’Afrique des Nations 2024 a pris fin dimanche 27 janvier, battu par le Nigeria en huitièmes de finale (0-2). Retour sur le parcours des Lions indomptable, auteurs d’une compétition en demi-teinte et en dessous de leurs attentes.

Premier match de groupe : Cameroun 1-1 Guinée

Les Lions Indomptables ont débuté leur compétition le 15 janvier en affrontant la Guinée au sein de leur Groupe C. Rapidement menés au score après l’ouverture de Mohamed Bayo dès la 10ème minute, les Camerounais ont subi jusqu’à l’expulsion de François Kamano juste avant la pause.

Le retour des vestiaires a été plus tranchant, avec l’égalisation de Frank Magri dès le début de la seconde période. Mais à dix contre onze, les Camerounais ont toutefois montré plusieurs failles, conservant le ballon (70 %) mais ne cadrant que deux de leurs 13 tirs de la rencontre. La compétition débute ainsi par un match nul aux allures de défaites pour une équipe qui était en supériorité numérique pendant 45 minutes.

Deuxième match de groupe : Sénégal 3-1 Cameroun

Le plus dur était à venir pour les joueurs de Rigobert Song qui devaient affronter les tenants du titre dès la deuxième journée. Le Sénégal était même annoncé comme l’un des favoris du tournoi, avec une cote de 4.10 le 25 janvier sur les sites de paris foot au Cameroun qui placent les champions 2022 juste derrière le Maroc, coté à 3.70.

André Onana et les siens se sont logiquement inclinés contre une nation supérieure dans tous les aspects du jeu et avec une belle efficacité face au but : trois tirs cadrés, trois buts. Même la star de l’équipe, Sadio Mané, a trouvé le chemin des filets dans les arrêts de jeu, après la réduction de Jean-Charles Castelletto (83e minute) qui n'a pas suffi pour lancer la révolte.

Troisième match de groupe : Gambia 2-3 Cameroun

Toujours sans victoire et au bord de l’élimination, le Cameroun s’est retrouvé dans son dernier match de poules avec l’obligation de gagner pour pouvoir poursuivre la compétition. Et contre la Gambie, qui avait enregistré deux défaites, les Lions Indomptables ont joué à se faire peur.

Karl Toko Ekambi a ouvert le score, mais la Gambie a égalisé (72e). Ce sont dix minutes de folie qui ont suivi : Ebrima Colley pensait offrir la victoire aux Gambiens (85e), mais un contre-son-camp a redonné espoir aux Camerounais qui ont arraché la victoire et la qualification dans les derniers instants de la rencontre grâce au but de Christopher Wooh (90e+1).

Huitième de finale : Nigeria 2-0 Cameroun

En terminant à la seconde place de son groupe C, le Cameroun a hérité du Nigeria au tour suivant. Au terme d’un match dominé par les Super Eagles (2-0), les Lions Indomptables ont fini par être éliminés dès les huitièmes de finale pour la deuxième fois en quatre éditions. Ceux qui avaient terminé vainqueurs en 2017 et à la troisième place en 2022 sortent par la petite porte, loin de leurs attentes.

Les joueurs de Rigobert Song sont désormais tournés vers leur autre objectif, atteindre la Coupe du monde 2026 : leurs matches de qualification reprennent en juin prochain.