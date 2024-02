Cameroun :: L'intelligence Mise Au Service De Notre Diplomatie :: Cameroon

En 1990, je me suis rendu à Trinidad-et-Tobago. Dans le vol de la British-West-Indies (BWI) qui m'y conduisait, je devise avec une afro descendante originaire de Guyana qui me pose une question que jusqu'à présent j'ai toujours dans l'esprit et qui manifestement reste d'actualité aujourd'hui encore en 2024 : l'Afrique oublie-t-elle qu'elle a une partie d'elle-même dans cette partie du monde ?

Et lorsque j'arrive à Port-of-Spain, je constate que le seul pays africain qui y avait une représentation diplomatique au niveau le plus élevé, celui d'ambassadeur, était le Nigeria. Je suis bien évidemment non seulement étonné, mais la question que m'avait posée cette dame prend alors concrètement tout son sens.

J'ignore aujourd'hui ce qui est concrètement de cet aspect des choses, mais, je suis encore plus persuadé qu'hier, que le panfricanisme souverainiste dont je suis un militant convaincu, va mettre un fort accent sur la relation que l'Afrique, considérée d'une part, comme la mère-patrie de toutes les populations noires du monde, et bien évidemment, d'autre part, comme le creuset de l'humanité, va avoir avec sa diaspora négro-africaine.

En effet, la candidature que je pourrai être amenée par défaut et par dépit, à poser à la prochaine élection présidentielle du Cameroun en 2025, ne sera pas un acte de rupture ou de défi avec qui que ce soit, mais plutôt un début d'ancrage résolu avec ce qui aurait dû être entrepris et fait depuis longtemps.

Et pour conclure ce petit développement, je demande à tous ceux qui me liront dans les fora, si la Nouvelle Zélande, la 7eme économie du monde dont j'ai parlé hier, est diplomatiquement représentée à Yaoundé ? Si la réponse à cette question est négative, on devrait alors objectivement se demander pourquoi une telle absence de relation avec un partenaire qui pourrait pourtant qualitativement beaucoup nous apporter dans tous les domaines pratique de la vie ? Il y a des pays qu'une politique diplomatique visionnaire conduite sur la base de l'intelligence politique pure, et de l'intelligence politique des situations, ne doit en aucun cas pas laisser au bord de la route. Si jamais nous sommes président de la République, nous veillerons pendant la durée de notre unique mandat non renouvelable de 5 ans, a mettre le curseur au bon endroit, sur ce plan-là. Cela fera non seulement faire de notables économies au Kamerun dans le bon casting diplomatique, mais tirer aussi concrètement avantage et bénéfice en plus-value de connaissances et d'expérience, dans nos rapports avec les autres.

Jean-Pierre Djemba,

1er Vice-Président du PSP/UPC (nommé par l'émérite et regretté Ngouo Woungly-Massaga, Fondateur-Président national), candidat potentiel par dépit ou par défaut à l'élection présidentielle de 2025 au Cameroun.