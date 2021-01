CAMEROUN :: Developpement urbain : LE MINHDU transforme LA REGION DE L'EST. :: CAMEROON

Celestine Ketcha Courtes, ministre de l’habitat et du developpement urbain (Mindhu) a procede à la signature des Contrats de ville et convention d’application (BIP + C2D) entre son departement ministeriel, la mairie de ville et les mairies d’arrondissement de Bertoua 1er et Bertoua 2eme. En presence de l’ambassadeur de France au Cameroun.

Cette signature était le point culminant de la visite la visite de travail qu’a effectué le Mindhu et qui l’a conduit dans plusieurs localité de la region de l’est. Au cours de cette visite , il a aussi été question pour le Ministre et l'ambassadeur d'apprécier l’état d’avancement du programme C2D Urbain « Capitales Régionales ».

Cette visite de travail qui a duré deux jours, les 18 et 19 janvier 2021 n’était pas de tout repos pour le ministre. Dans le cadre du developpement arbain, le ministre s’est assuré de l’aménagement de 17 km de voiries en BCR, à Bertoua, des services urbains de proximité Aussi bien que des espaces de loisir en cours dans le Centre-Ville.

A travers le programme "C2D capitales Régionales " le Minhdu dote Bertoua d'un marché moderne. Une action qui s'inscrit dans la politique du développement des cités Camerounaises prescrite par le Chef de l'Etat en vue de l'amélioration des conditions de vie des populations . le coût de l'investissement est de près de 480 millions pour plus de 350 Boutiques avec des équipements collectifs.

Développement Durable Local, le Mindhu s'est rendu à Abong-Mbang ce Mardi 19 janvier 2021. pour se rassurer veiller à l'accélèration du transfert de compétence de plusieurs secteurs de son département ministériel aux collectivités territoriales décentralisées. La commune d'Abong-Mbang à l'Est Cameroun comme bien d'autres collectivités territoriales décentralisées à travers le pays bénéficie de l'accompagnement du Minhdu.

A Abong-Mbang, le marché d'aménagement de la chaussée avec revêtement en tricouche exécuté par la Mairie pour le compte de l'exercice 2020 avance. Le Ministre Célestine Ketcha Courtès a recommandé au maire de mettre en place des Points Focaux de suivi de proximité qui l'aideront à suivre les entreprises, mettre la pression suffisante sur celles-ci, dialoguer avec les populations bénéficiaires afin d’assurer le respect des délais et la qualité des ouvrages.

Célestine Ketcha Courtès a aussi procedé, pendant son séjour à Bertoua , au lancement régional de l'opération "EST, villes propres", dans le cadre du concours national villes propres lancé par son département ministériel.