CAMEROUN :: Tractafric apporte une plus value au complexe industrialo-portuaire de Kribi :: CAMEROON

Une agence Tractafric d’équipement industriels, miniers et BTP sera inaugurée Samedi 23 Janvier à Kribi. Une révolution annoncée dans un complexe industrialo-portuaire qui s’arrime aux standards internationaux.

Samedi 23 janvier donnera un nouveau visage au Port de Kribi nouveau poumons économique du Cameroun.

Tractafric Equipment ouvre une base au sein du complexe industrialo-portuaire. Déjà, à Tractafric Equipement Corporation on rassure que « Tractafric Equipment sera ainsi à même d’offrir un accompagnement technique de proximité aux entreprises installées dans la zone industrialo-portuaire de Kribi et plus généralement à toutes les sociétés du Sud du Cameroun, contribuant à l’ambition de décentralisation de l’Etat camerounais »

Désormais, les operateurs économiques de la place portuaire à Kribi seront fournis en équipements High Tech, conformes aux standards internationaux et de dernière production. A la nouvelle base Tractafric qui s’ouvre au grand public samedi 23 janvier, Les installations incluent un atelier de maintenance équipé et un stock de pièces détachées ainsi qu’un centre de formation, qui dispensera aux conducteurs d’engins de chantiers et aux techniciens des formations certifiantes.

Et ce n’est pas tout. Tractafric a pour ambition d’étendre son réseau pour stabiliser une demande qui s’annonce de plus en plus nombreuse et exigeante. Et pour cause déjà, indique t on au staff commercial « Avant l’ouverture de notre base, nous enregistrons de nombreuses demandes des partenaires » Aussi, à Tractafric, on entend aller plus pour la satisfaction des operateurs au port de Kribi « la base accueillera prochainement une nouvelle infrastructure de première importance : une usine d’assemblage d’équipements de chantiers, première du genre au Cameroun, dont l’inauguration est prévue à la fin du mois »

Tractafric Equipment

Concessionnaire Caterpillar dans dix pays d’Afrique (Maroc, Cameroun, Gabon, Congo, RDC, Tchad, RCA, Rwanda, Burundi, Guinée équatoriale), Tractafric Equipment équipe les opérateurs en matériel spécialisé (TP, forêt, mines), solutions de production d’énergie et chariots de manutention.

Tractafric Equipment est une société du groupe Optorg, leader historique de la distribution spécialisée en Afrique. Aux côtés de l’équipement de chantiers avec sa filiale Tractafric Equipment, le groupe a également pour spécialité la distribution automobile avec son autre filiale, Tractafric Motors.

Plus d’informations sur Tractafric Equipment sur www.tractafrictae.com , sur Optorg sur www.optorg.com et sur Tractafric Motors sur www.tractafrictmc.com .